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Investimento

Maior condomínio logístico do ES será lançado em área da Heringer, em Viana

Empreendimento será lançado na manhã desta terça-feira (21). Primeira etapa terá 2 milhões de m², expectativa é chegar aos 8 milhões de m²

Publicado em 20 de Março de 2023 às 16:14

Públicado em 

20 mar 2023 às 16:14
Abdo Filho

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Abdo Filho

Via Brasil Park
Área onde será construído o Loteamento Logístico Industrial Via Brasil Park, em Viana Crédito: Fernando Madeira
Será lançado, nesta terça-feira (21), em Viana, o Via Brasil Park. Um condomínio voltado para logística e indústria que, na sua primeira fase, terá 2 milhões de m². Trata-se da maior estrutura desse tipo do Espírito Santo (há espaço para chegar a 8 milhões de m²). O empreendimento vai ocupar um pedaço da Fazenda da Heringer, área estratégica por ficar bem próxima das BRs 101 e 262, da futura Estrada de Ferro 118 (que ligará o Espírito Santo ao Rio) e cortada por gasodutos.
O projeto possui 91 lotes distribuídos em 28 quadras. A implantação da infraestrutura básica de saneamento, drenagem, energia e equipamento viário demandará um investimento inicial de R$ 50 milhões. O valor geral de vendas deve chegar aos R$ 200 milhões. Os investimentos que virão depois ainda não foram estimados porque depende do tipo de empreendimento que será instalado. A expectativa é que, depois de consolidado, o Via Brasil Park gere 5 mil empregos diretos.
O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, destaca que o município se preparou para este momento e que está sendo muito procurado por investidores. Ele lembra que, recentemente, conglomerados do porte de Amazon e Reckitt (produtos de higiene, saúde e nutrição) anunciaram investimentos na cidade. "Temos trabalhado de forma incansável e sistemática em todas as áreas para tornar Viana o melhor lugar para se viver, empreender e crescer".
Maior condomínio logístico do ES será lançado em área da Heringer, em Viana

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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