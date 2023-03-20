Maior condomínio logístico do ES será lançado em área da Heringer, em Viana

Área onde será construído o Loteamento Logístico Industrial Via Brasil Park, em Viana Crédito: Fernando Madeira

Será lançado, nesta terça-feira (21), em Viana, o Via Brasil Park. Um condomínio voltado para logística e indústria que, na sua primeira fase, terá 2 milhões de m². Trata-se da maior estrutura desse tipo do Espírito Santo (há espaço para chegar a 8 milhões de m²). O empreendimento vai ocupar um pedaço da Fazenda da Heringer, área estratégica por ficar bem próxima das BRs 101 e 262, da futura Estrada de Ferro 118 (que ligará o Espírito Santo ao Rio) e cortada por gasodutos.

O projeto possui 91 lotes distribuídos em 28 quadras. A implantação da infraestrutura básica de saneamento, drenagem, energia e equipamento viário demandará um investimento inicial de R$ 50 milhões. O valor geral de vendas deve chegar aos R$ 200 milhões. Os investimentos que virão depois ainda não foram estimados porque depende do tipo de empreendimento que será instalado. A expectativa é que, depois de consolidado, o Via Brasil Park gere 5 mil empregos diretos.

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, destaca que o município se preparou para este momento e que está sendo muito procurado por investidores. Ele lembra que, recentemente, conglomerados do porte de Amazon e Reckitt (produtos de higiene, saúde e nutrição) anunciaram investimentos na cidade. "Temos trabalhado de forma incansável e sistemática em todas as áreas para tornar Viana o melhor lugar para se viver, empreender e crescer".