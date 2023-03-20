Privatização da ES Gás: já apareceram quatro interessados

O leilão de privatização da ES Gás está marcado para o dia 31 de março na B3.
Até o dia 27, os interessados precisam apresentar as suas propostas. Até lá, estamos na fase do chamado road show, que é quando o negócio é apresentado ao mercado. Até agora, quatro interessados (companhias ou consórcios) procuraram oficialmente o governo do Estado e a Vibra, que são os sócios da ES Gás, com 51% e 49% das ações, respectivamente.
O nome dos interessados é mantido sob sigilo, mas já se sabe que, conforme divulgado anteriormente, a Commit Gás (empresa formada por Compass e Mitsui) e a Energisa estão no jogo. Também está em curso a formação de um consórcio de empresas capixabas para entrar na disputa.
Importante frisar que procurar oficialmente os sócios não significa dizer que a empresa ou consórcio participará do leilão. Os que irão participar do leilão de fato só devem confirmar presença no dia 27.
Com mais de uma semana ainda pela frente, a demanda é vista como positiva pelos sócios. Quanto mais disputado for o leilão, maior é a chance de um bom ágio. A ES Gás foi avaliada pelo BNDES, responsável por fazer a modelagem da privatização, em R$ 1,326 bilhão. Governo do Estado e Vibra (antiga BR Distribuidora) vão vender todas as suas ações.