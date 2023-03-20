Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Energia

Privatização da ES Gás: já apareceram quatro interessados

Quanto mais disputado for o leilão do dia 31 de março, maior é a chance de um bom ágio. A ES Gás foi avaliada pelo BNDES em R$ 1,326 bilhão

Publicado em 20 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

20 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Homem opera sistema de gasoduto da Petrobras
Homem opera sistema de gasoduto da Petrobras Crédito: Luciano Piva / Agência Petrobras
O leilão de privatização da ES Gás está marcado para o dia 31 de março na B3. Até o dia 27, os interessados precisam apresentar as suas propostas. Até lá, estamos na fase do chamado road show, que é quando o negócio é apresentado ao mercado. Até agora, quatro interessados (companhias ou consórcios) procuraram oficialmente o governo do Estado e a Vibra, que são os sócios da ES Gás, com 51% e 49% das ações, respectivamente.
O nome dos interessados é mantido sob sigilo, mas já se sabe que, conforme divulgado anteriormente, a Commit Gás (empresa formada por Compass e Mitsui) e a Energisa estão no jogo. Também está em curso a formação de um consórcio de empresas capixabas para entrar na disputa. Importante frisar que procurar oficialmente os sócios não significa dizer que a empresa ou consórcio participará do leilão. Os que irão participar do leilão de fato só devem confirmar presença no dia 27.
Com mais de uma semana ainda pela frente, a demanda é vista como positiva pelos sócios. Quanto mais disputado for o leilão, maior é a chance de um bom ágio. A ES Gás foi avaliada pelo BNDES, responsável por fazer a modelagem da privatização, em R$ 1,326 bilhão. Governo do Estado e Vibra (antiga BR Distribuidora) vão vender todas as suas ações.

Veja Também

Encolhimento da indústria é um problema de todo o Espírito Santo

EF-118: após temperatura subir, Vale promete cronograma até 31 de março

MedSênior vai entregar R$ 43 milhões em investimentos até julho

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Bolsa de Valores ES Gás Gás Natural Privatização
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados