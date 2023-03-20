Privatização da ES Gás: já apareceram quatro interessados

Com mais de uma semana ainda pela frente, a demanda é vista como positiva pelos sócios. Quanto mais disputado for o leilão, maior é a chance de um bom ágio. A ES Gás foi avaliada pelo BNDES, responsável por fazer a modelagem da privatização, em R$ 1,326 bilhão. Governo do Estado e Vibra (antiga BR Distribuidora) vão vender todas as suas ações.