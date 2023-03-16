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Infraestrutura

EF-118: após temperatura subir, Vale promete cronograma até 31 de março

Companhia mandou vice-presidentes a Vitória e se comprometeu a fazer o projeto andar. No início do mês, o vice-governador do ES, Ricardo Ferraço, fez cobrança pública

Publicado em 16 de Março de 2023 às 20:11

Públicado em 

16 mar 2023 às 20:11
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

No começo de março, o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, em entrevista à coluna, subiu o tom das cobranças e disse que a Vale não estava cumprindo o compromisso por ela assumido, e assinado, junto ao governo federal de construir a primeira parte da Estrada de Ferro 118, entre Cariacica e Ubu, e de entregar pronto o projeto de engenharia do trecho entre Ubu e o Rio de Janeiro. O encargo é uma contrapartida negociada durante a renovação da concessão da Ferrovia Vitória-Minas, assinada em meados de 2020. Quase três anos se passaram e, até agora, nada de obras e nem de cronograma.
Diante da cobrança pública, a Vale se mexeu e procurou o governo do Estado para uma reunião. Conforme a coluna apurou, na última terça-feira (14), estiveram em Vitória Alexandre D'Ambrosio, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Institucionais, e Marcello Spinelli, vice-presidente de Soluções de Minério de Ferro. Eles prometeram um cronograma fechado de trabalho e de entregas até o final de março (de 2023).
O traçado previsto originalmente pela Vale terá de ser modificado, principalmente em Cariacica e Vila Velha. Como o andamento do projeto está demorando, as áreas que seriam cortadas pela ferrovia acabaram ocupadas. Os executivos prometeram que uma nova proposta de traçado será apresentada junto com o cronograma. A ideia é que, com o projeto ganhando velocidade, isso não precise mais ser modificado - pelo menos não por conta de adensamento urbano.

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Apresentado o cronograma, a ideia é criar um grupo de trabalho, com integrantes indicados pelo governo estadual, Findes e Vale, para o acompanhamento e gerenciamento da evolução do projeto.
A coluna procurou Ricardo Ferraço, que confirmou a reunião. "Foi um encontro cordial, mas ainda aquém do que esperávamos, afinal, três anos depois de assinado o acordo, a Vale ainda não tem um cronograma de ação fechado. O lado positivo é que eles prometeram, deram uma data, para entregar o documento com os marcos temporais bem definidos. Vamos aguardar".  
Ferrovia
Ferrovia: ES e MG estão unidos para garantir investimentos da renovação antecipada da FCA no Corredor Centro-Leste Crédito: JPLenio/Pixabay

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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