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Negócios

MedSênior vai entregar R$ 43 milhões em investimentos até julho

Os investimentos visam dar conta do crescimento acelerado: média de 40% ao ano nos últimos anos. Plano de saúde capixaba atua em sete estados

Publicado em 15 de Março de 2023 às 11:13

Públicado em 

15 mar 2023 às 11:13
Abdo Filho

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Abdo Filho

Unidade 24 horas do MedSênior em Brasília
Unidade do MedSênior em Brasília Crédito: Divulgação/MedSênior
Em franca expansão, o plano de saúde MedSênior está com uma extensa carteira de investimento. Até julho, serão entregues novas unidades próprias de atendimento e ampliações (algumas vão dobrar de tamanho). Um aporte total de R$ 43 milhões em terrenos, obras e equipamentos.  
Recentemente foi inaugurada a unidade de Brasília, na Asa Sul, um pronto atendimento 24h com 3.620 m². Até julho serão abertas as unidades de Taguatinga (DF), com 2.975 m², Barra da Tijuca (RJ), com 4.830 m², e Botafogo (RJ), 4.050 m². Segundo explicou o proprietário do MedSênior, Maely Coelho, trata-se de mais um passo dentro do plano de expansão. "Estamos focando na verticalização dos nossos Prontos-Socorros Avançados. É um projeto iniciado em meados do ano passado que será concluído, no máximo, até julho". A companhia tem apostado na verticalização do atendimento, com investimentos em recursos próprios como hospitais, laboratórios e outros serviços.
Os investimentos visam dar conta do crescimento acelerado: média de 40% ao ano nos últimos anos. O plano está, hoje, em sete estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Atuando exclusivamente na faixa acima de 49 anos, o plano tem cerca de 100 mil vidas sob seus cuidados. A meta é chegar a 1 milhão até 2030 e São Paulo é fundamental para isso. O crescimento médio dos últimos anos é de 40% ao ano.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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