MedSênior vai entregar R$ 43 milhões em investimentos até julho

Unidade do MedSênior em Brasília Crédito: Divulgação/MedSênior

Em franca expansão, o plano de saúde MedSênior está com uma extensa carteira de investimento. Até julho, serão entregues novas unidades próprias de atendimento e ampliações (algumas vão dobrar de tamanho). Um aporte total de R$ 43 milhões em terrenos, obras e equipamentos.

Recentemente foi inaugurada a unidade de Brasília, na Asa Sul, um pronto atendimento 24h com 3.620 m². Até julho serão abertas as unidades de Taguatinga (DF), com 2.975 m², Barra da Tijuca (RJ), com 4.830 m², e Botafogo (RJ), 4.050 m². Segundo explicou o proprietário do MedSênior, Maely Coelho, trata-se de mais um passo dentro do plano de expansão. "Estamos focando na verticalização dos nossos Prontos-Socorros Avançados. É um projeto iniciado em meados do ano passado que será concluído, no máximo, até julho". A companhia tem apostado na verticalização do atendimento, com investimentos em recursos próprios como hospitais, laboratórios e outros serviços.