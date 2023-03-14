Grupo suíço vai construir fábrica de café em cápsula em Linhares

Há algum tempo que Ricardo Flores, CEO e controlador da empresa, queria construir uma unidade no Espírito Santo. A Mocoffee, em 2015, quando ainda tinha a Wine e o Grupo Tristão como sócios, chegou a anunciar a vinda para o Estado, mas o negócio acabou não evoluindo. Em 2017, Flores comprou a participação que a Wine tinha na empresa.
No ano seguinte, o português adquiriu também a participação do Grupo Tristão.
Desta vez, a Mocoffee aguarda apenas a licença de instalação para iniciar a construção. As instalações, com 4 mil m², terão capacidade inicial para produção de 100 milhões de monodoses por ano e vão contar também com um Centro de Inovação e Desenvolvimento de embalagens para o café do grupo. Nos três primeiros anos de operação serão abertos 80 postos de trabalho - 30 diretos e 50 indiretos.
Hoje, a Mocoffee opera em 20 países no mercado de produção de máquinas e comercialização de café em monodoses. O Grupo é um dos líderes de mercado na Suíça, Austrália e Portugal.