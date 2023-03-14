Grupo suíço vai construir fábrica de café em cápsula em Linhares

Desta vez, a Mocoffee aguarda apenas a licença de instalação para iniciar a construção. As instalações, com 4 mil m², terão capacidade inicial para produção de 100 milhões de monodoses por ano e vão contar também com um Centro de Inovação e Desenvolvimento de embalagens para o café do grupo. Nos três primeiros anos de operação serão abertos 80 postos de trabalho - 30 diretos e 50 indiretos.