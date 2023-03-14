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Investimento

Grupo suíço vai construir fábrica de café em cápsula em Linhares

É mais um projeto de beneficiamento de café anunciado para o Norte do Espírito Santo, região que está se consolidando como um polo mundial da indústria cafeeira

Publicado em 14 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

14 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Projeto da fábrica da Mocoffee em Linhares
Projeto da fábrica da Mocoffee em Linhares Crédito: Divulgação/Mocoffee
O Norte do Espírito Santo está mesmo se consolidando como um polo mundial no beneficiamento de café. O Grupo Mocoffee, multinacional de origem suíça, está chegando ao mercado brasileiro e vai construir uma fábrica de monodoses de café em Linhares. Um investimento de R$ 20 milhões que será vizinho da unidade de solúvel que a Olam (inauguração prevista para novembro deste ano), de Singapura, está fazendo no mesmo condomínio, o Pólo Industrial VTO.  
Há algum tempo que Ricardo Flores, CEO e controlador da empresa, queria construir uma unidade no Espírito Santo. A Mocoffee, em 2015, quando ainda tinha a Wine e o Grupo Tristão como sócios, chegou a anunciar a vinda para o Estado, mas o negócio acabou não evoluindo. Em 2017, Flores comprou a participação que a Wine tinha na empresa. No ano seguinte, o português adquiriu também a participação do Grupo Tristão.
Desta vez, a Mocoffee aguarda apenas a licença de instalação para iniciar a construção. As instalações, com 4 mil m², terão capacidade inicial para produção de 100 milhões de monodoses por ano e vão contar também com um Centro de Inovação e Desenvolvimento de embalagens para o café do grupo. Nos três primeiros anos de operação serão abertos 80 postos de trabalho - 30 diretos e 50 indiretos.
Hoje, a Mocoffee opera em 20 países no mercado de produção de máquinas e comercialização de café em monodoses. O Grupo é um dos líderes de mercado na Suíça, Austrália e Portugal.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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