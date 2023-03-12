Hartung: "Falta, muitas vezes, liderança responsável para levar o Brasil"

A sua pergunta é muito ampla. Nós estamos melhor do que estivemos no passado recente. Isso é importante registrar. Tem coisas que andaram para frente e tem coisas que ainda vão andar. Há 50 anos, éramos importadores de alimentos. Hoje, nós produzimos alimentos para 10% da população planetária. Não é uma história simples, é uma vitória espetacular. Fruto de um trabalho que tem elementos muito positivos. Você tem ciência aplicada no desenvolvimento das terras do Cerrado. É todo um trabalho de ciência e tecnologia. Pesquisa pública, com Embrapa, e muita pesquisa privada. Isso possibilitou nosso desenvolvimento e evoluímos de maneira espetacular. Além disso, o que o agro fez? Pegou avião para arranjar proteção para o negócio deles em Brasília? Não. Pegou avião para conquistar mercados no mundo e continua fazendo isso. O agronegócio brasileiro se abriu para o mundo. Montou uma plataforma e compete na Ásia, compete na Europa, compete no Canadá, nos Estados Unidos... É uma história de sucesso construída nos últimos 50 anos. Vamos olhar o outro lado: a indústria. O que aconteceu nesses últimos anos com a indústria? Estamos vivendo um processo de desindustrialização precoce e acelerado no país. Para onde a indústria pegou avião? Para ir a Brasília pedir proteção, subsídios e assim por diante. Nós fizemos a reforma da previdência, a França tentou fazer e não conseguiu. Conseguimos fazer, recentemente, uma reforma trabalhista, mas ainda não avançamos no nosso sistema tributário. É uma bola de ferro amarrada no pé da economia brasileira. Outra coisa é o custo da máquina pública no Brasil, 30% de tudo o que nós produzimos vai para financiar o setor público. O setor público brasileiro está organizado como era há 40 anos. O mundo mudou, a vida mudou e a estrutura pública está parada no tempo. Queria falar de uma outra questão que atrapalha o nosso desenvolvimento: a educação básica do país. Aumentamos o dinheiro para a educação básica do país nos últimos anos, mas a qualidade de aprendizagem não melhorou. É um outro desafio. Aí você fala: "e a infraestrutura do país? Como é que faz com isso?". Nós já aprendemos e sabemos que não vai ser resolvido com o orçamento da União. Virá com atração de dinheiro privado, nacional e internacional. Para isso precisamos de boas agências reguladoras, regras bem definidas, segurança jurídica... Se a gente tiver isso, a gente atrai capital e resolve os problemas dos nossos aeroportos, da nossa energia, do nosso 5G e assim por diante. Eu acho que falta, muitas vezes, atitude de liderança responsável para levar o país para o caminho certo, para superarmos o que tanto nos incomoda: um país com essa riqueza tendo uma distribuição de renda vergonhosa, exportando alimento e vendo irmãos passando fome.