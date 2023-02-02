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Agronegócio

Mais uma indústria de café no Norte do Espírito Santo

Até abril, a Cooabriel, maior cooperativa de conilon do Brasil, vai inaugurar a sua fábrica de beneficiamento de café, em São Domingos do Norte

Públicado em 

02 fev 2023 às 18:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Armazém da Cooabriel no Norte do Espírito Santo
Armazém da Cooabriel no Norte do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Cooabriel
Até abril, a Cooabriel, maior cooperativa de conilon do Brasil, vai inaugurar a sua fábrica de beneficiamento de café, em São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo. A instituição quer dar fôlego à sua marca própria, o Café Guardião. Foram investidos R$ 2 milhões na unidade de torrefação e moagem. O foco, por ora, é 100% no mercado capixaba, mas o objetivo é escalar rapidamente.
"Estamos montando uma fábrica com capacidade para processar 20 toneladas de café por mês, mas ela é modular, ou seja, está pronta para ser ampliada, basta o mercado pedir", explicou Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel. A marca Café Guardião existe desde 2019, de lá para cá, muitos estudos de mercado e de produto. "O Guardião entrará em uma nova fase com a inauguração da fábrica, já que poderemos partir para ampliar mercado com força total". Hoje, o beneficiamento do Guardião é feito na Buaiz Alimentos, em Vila Velha.
Por enquanto, a Cooabriel não pensa em produzir café solúvel, mais voltado para a exportação. Importante frisar que o Norte do Espírito Santo vem recebendo uma série de investimentos do setor nos últimos anos e já se transformou em um dos principais polos mundiais de beneficiamento de café.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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