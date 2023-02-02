Mais uma indústria de café no Norte do Espírito Santo

Até abril, a Cooabriel, maior cooperativa de conilon do Brasil, vai inaugurar a sua fábrica de beneficiamento de café, em São Domingos do Norte, Noroeste do Espírito Santo. A instituição quer dar fôlego à sua marca própria, o Café Guardião. Foram investidos R$ 2 milhões na unidade de torrefação e moagem. O foco, por ora, é 100% no mercado capixaba, mas o objetivo é escalar rapidamente.

"Estamos montando uma fábrica com capacidade para processar 20 toneladas de café por mês, mas ela é modular, ou seja, está pronta para ser ampliada, basta o mercado pedir", explicou Luiz Carlos Bastianello, presidente da Cooabriel. A marca Café Guardião existe desde 2019, de lá para cá, muitos estudos de mercado e de produto. "O Guardião entrará em uma nova fase com a inauguração da fábrica, já que poderemos partir para ampliar mercado com força total". Hoje, o beneficiamento do Guardião é feito na Buaiz Alimentos, em Vila Velha.