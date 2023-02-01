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Sob nova direção, tradicional pizzaria de Vitória reabre as portas

Com 35 anos de história, Disk Pizza Paulista foi comprada por empresário e terá unidades em Vitória, Vila Velha e Serra

Públicado em 

01 fev 2023 às 17:26
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Disk Pizza Paulista
Antiga casa da Disk Pizza Paulista, de frente para a Praia de Camburi Crédito: Wagner Breciane/Divulgação
A tradicionalíssima Disk Pizza Paulista vai reabrir as suas portas. Com 35 anos de funcionamento, a casa, que passou por dificuldades por conta da pandemia, foi comprada pelo empresário Lucas Missagia e voltará a funcionar presencialmente, a partir de março, em Vitória e Vila Velha. Na Serra, será montado um forte esquema de delivery. O investimento ultrapassa R$ 1 milhão.
Os restaurantes serão completamente novos. O de Jardim da Penha será na rua do Canal (avenida Saturnino Rangel Mauro). A unidade de Vila Velha ficará na Praia da Costa. Haverá mudanças no visual das casas e também no cardápio, que será comandado pelo chef Joaquim Jorge Alcobia, português que já atuou em outros restaurantes de Vitória. O novo proprietário, no entanto, não quer deixar a tradição se perder, por isso, uma transição será feita e supervisionada pelos antigos proprietários da Disk Pizza Paulista: Sérgio e Adriana Benetti.
Novos restaurantes da pizzaria Disk Pizza Paulista
Novos restaurantes da pizzaria Disk Pizza Paulista Crédito: Divulgação
“Desde que assumimos a empresa percebemos a relação afetiva que os capixabas têm com a marca e nos preocupamos em seguir atendendo a este público que se mantém fiel à pizzaria. Aliando tradição e inovação, estamos investindo, ainda, em novo layout e maquinário para trazer mais bem-estar aos nossos clientes”, afirma Lucas Missagia, que é dono de franquias do Zé Coxinha e promete uma aposta forte no serviço de delivery, uma outra tradição da Disk Pizza.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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