Sob nova direção, tradicional pizzaria de Vitória reabre as portas

Antiga casa da Disk Pizza Paulista, de frente para a Praia de Camburi Crédito: Wagner Breciane/Divulgação

A tradicionalíssima Disk Pizza Paulista vai reabrir as suas portas. Com 35 anos de funcionamento, a casa, que passou por dificuldades por conta da pandemia, foi comprada pelo empresário Lucas Missagia e voltará a funcionar presencialmente, a partir de março, em Vitória e Vila Velha. Na Serra, será montado um forte esquema de delivery. O investimento ultrapassa R$ 1 milhão.

Os restaurantes serão completamente novos. O de Jardim da Penha será na rua do Canal (avenida Saturnino Rangel Mauro). A unidade de Vila Velha ficará na Praia da Costa. Haverá mudanças no visual das casas e também no cardápio, que será comandado pelo chef Joaquim Jorge Alcobia, português que já atuou em outros restaurantes de Vitória. O novo proprietário, no entanto, não quer deixar a tradição se perder, por isso, uma transição será feita e supervisionada pelos antigos proprietários da Disk Pizza Paulista: Sérgio e Adriana Benetti.

Novos restaurantes da pizzaria Disk Pizza Paulista Crédito: Divulgação