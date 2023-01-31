Privatização da ES Gás: empresas do Estado avaliam comprar a estatal

Grandes empresas e consórcios de fora do Espírito Santo também já estão se movimentando. A coluna apurou que o Grupo Energisa, um dos maiores grupos privados do Brasil com atuação no setor elétrico, buscou informações sobre a ES Gás. O Estadão noticiou que a Compass, do Grupo Cosan, também avalia participar do leilão.
A procura, mesmo que, por ora, em off, agradou os acionistas (51% do governo do Estado e 49% da Vibra). Quanto maior a procura, maior a possibilidade de a empresa ser vendida com ágio.
Do lado burocrático, as coisas estão caminhando. Está marcada para a próxima quinta-feira (02) a sessão do Tribunal de Contas do Estado que vai deliberar sobre a venda da ES Gás. A expectativa do governo estadual é de que o negócio seja liberado com pequenos detalhes a serem ajustados.
Tudo correndo como o previsto, os próximos 60 dias serão movimentados e de extrema importância para o negócio. É justamente neste período que antecede o leilão, já com todas as etapas burocráticas vencidas, que são realizados os roadshows, momento em que os proprietários da ES Gás vão ao mercado apresentar os ativos da companhia aos investidores interessados.