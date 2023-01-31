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Energia

Privatização da ES Gás: empresas do Estado avaliam comprar a estatal

Está marcada para a próxima quinta-feira (02) a sessão do Tribunal de Contas do Estado que vai deliberar sobre a venda da distribuidora de gás natural

Públicado em 

31 jan 2023 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Visita de A Gazeta à P 71, navio plataforma da Petrobrás que está em construção no Estaleiro Jurong, em Aracruz, ES
Dutos de gás em navio da Petrobras Crédito: Fernando Madeira
Pelas contas do governo do Estado, o leilão da ES Gás na B3 deve se dar entre o final de março e o início de abril. Com a data se aproximando, começam a surgir cada vez mais interessados na companhia, avaliada em R$ 1,3 bilhão, responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo. Entre os que já fizeram contato com o governo do Estado em busca de informações estão grandes empresas daqui do Estado ligadas ao setor de infraestrutura e logística. O governador Renato Casagrande não fala em nomes.  
Grandes empresas e consórcios de fora do Espírito Santo também já estão se movimentando. A coluna apurou que o Grupo Energisa, um dos maiores grupos privados do Brasil com atuação no setor elétrico, buscou informações sobre a ES Gás. O Estadão noticiou que a Compass, do Grupo Cosan, também avalia participar do leilão. A procura, mesmo que, por ora, em off, agradou os acionistas (51% do governo do Estado e 49% da Vibra). Quanto maior a procura, maior a possibilidade de a empresa ser vendida com ágio.
Do lado burocrático, as coisas estão caminhando. Está marcada para a próxima quinta-feira (02) a sessão do Tribunal de Contas do Estado que vai deliberar sobre a venda da ES Gás. A expectativa do governo estadual é de que o negócio seja liberado com pequenos detalhes a serem ajustados.
Tudo correndo como o previsto, os próximos 60 dias serão movimentados e de extrema importância para o negócio. É justamente neste período que antecede o leilão, já com todas as etapas burocráticas vencidas, que são realizados os roadshows, momento em que os proprietários da ES Gás vão ao mercado apresentar os ativos da companhia aos investidores interessados.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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