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Infraestrutura

Casagrande: dinheiro para Contorno do Mestre Álvaro está garantido

De acordo com governador, se a chuva ajudar, obras podem ficar prontas ainda este ano. Intervenção sempre sofreu com a falta de recursos federais

Públicado em 

27 jan 2023 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Obras do contorno do Mestre Álvaro. A nova estrada irá ligar o Km 249 ao Km 275 da BR 101 passando por fora da zona urbana do município da Serra.
A nova estrada irá ligar o km 249 ao km 275 da BR 101, passando por fora da zona urbana do município da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Uma das principais obras de infraestrutura urbana da Grande Vitória (para muitos a principal), o Contorno do Mestre Álvaro sempre sofreu com a falta de recursos. Quase tudo que foi investido até agora, algo perto de R$ 350 milhões, veio de emendas destinadas por deputados federais e senadores capixabas. Para que a obra seja concluída são necessários aproximadamente R$ 100 milhões. De acordo com o governador Renato Casagrande, que está em Brasília para uma reunião com o presidente Lula nesta sexta-feira (27), a verba está totalmente garantida.
"Parte dos recursos virá de emendas e outra parte virá do orçamento geral da União. Não sei, por conta das chuvas, se haverá tempo para que as obras terminem ainda em 2023, mas o dinheiro para terminar a obra está garantido", afirmou o governador.
Orçada em R$ 456 milhões, a nova estrada (toda duplicada) sairá da BR 101 (da região de Chapada Grande) até o Contorno de Vitória (km 275, próximo do Condomínio Alphaville). As obras começaram em 2019, mas até agora não foram entregues. Quando estiver pronta, a nova rodovia vai tirar grande parte dos caminhões que hoje têm de passar por dentro da Serra, melhorando bastante o trânsito da região mais industrializada do Estado.
Ainda de acordo com Casagrande, outra intervenção importante que também está com recursos garantidos é a BR 447, que ligará a Rodovia Leste Oeste à BR 101 (perto da Braspérola). Será um importante acesso ao Porto de Vitória por Vila Velha. Essa obra só deve ficar pronta no ano que vem já que ainda depende de muitas desapropriações.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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