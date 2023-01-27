Casagrande: dinheiro para Contorno do Mestre Álvaro está garantido

"Parte dos recursos virá de emendas e outra parte virá do orçamento geral da União. Não sei, por conta das chuvas, se haverá tempo para que as obras terminem ainda em 2023, mas o dinheiro para terminar a obra está garantido", afirmou o governador.
Orçada em R$ 456 milhões, a nova estrada (toda duplicada) sairá da BR 101 (da região de Chapada Grande) até o Contorno de Vitória (km 275, próximo do Condomínio Alphaville). As obras começaram em 2019, mas até agora não foram entregues. Quando estiver pronta, a nova rodovia vai tirar grande parte dos caminhões que hoje têm de passar por dentro da Serra, melhorando bastante o trânsito da região mais industrializada do Estado.
Ainda de acordo com Casagrande, outra intervenção importante que também está com recursos garantidos é a BR 447, que ligará a Rodovia Leste Oeste à BR 101 (perto da Braspérola). Será um importante acesso ao Porto de Vitória por Vila Velha. Essa obra só deve ficar pronta no ano que vem já que ainda depende de muitas desapropriações.