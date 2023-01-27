Casagrande: dinheiro para Contorno do Mestre Álvaro está garantido

A nova estrada irá ligar o km 249 ao km 275 da BR 101, passando por fora da zona urbana do município da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

"Parte dos recursos virá de emendas e outra parte virá do orçamento geral da União. Não sei, por conta das chuvas, se haverá tempo para que as obras terminem ainda em 2023, mas o dinheiro para terminar a obra está garantido", afirmou o governador.

Orçada em R$ 456 milhões, a nova estrada (toda duplicada) sairá da BR 101 (da região de Chapada Grande) até o Contorno de Vitória (km 275, próximo do Condomínio Alphaville). As obras começaram em 2019, mas até agora não foram entregues. Quando estiver pronta, a nova rodovia vai tirar grande parte dos caminhões que hoje têm de passar por dentro da Serra, melhorando bastante o trânsito da região mais industrializada do Estado.