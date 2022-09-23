Obra do Contorno do Mestre Álvaro só será entregue no fim de 2023

Obras na Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta, é, novamente, a falta de recursos. Iniciado em 2019 e previsto para o fim de 2022, o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, só deve ficar pronto no final do próximo ano. A informação foi divulgada pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em um vídeo publicado nas redes sociais. A razão para o atraso, conforme apurado por, é, novamente, a falta de recursos.

“A gente segue avançando nesta obra e, até o final do ano que vem, nós vamos ter essa obra finalizada”, manifestou Sampaio, em seu perfil no Instagram.

A alegação contraria a estimativa do próprio ministro, de concluir o acesso em 2022 e abrir as pistas para tráfego em março de 2023 . Esse anúncio inicial foi feito em uma coletiva realizada em Colatina, Noroeste do Estado, no dia 10 de junho deste ano.

A Gazeta procurou o A reportagem deprocurou o Ministério da Infraestrutura (Minfra) diversas vezes desde a última quarta-feira (21), em busca de informações sobre prazos e confirmações acerca da afirmação do ministro. A pasta se posicionou apenas destacando o avanço da obra. Questionada sobre os prazos, a equipe de comunicação ressaltou que a informação válida era a contida no vídeo de Marcelo Sampaio e não detalhou o motivo do atraso.

“A obra está com 57% de execução, devendo ser concluída no próximo ano, como informado pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em recente vídeo nas redes sociais”, diz a nota. O órgão evidenciou que, para obter prazos concretos sobre a construção, a reportagem deveria buscar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O Dnit, por sua vez, também disse que a previsão é concluir as obras em 2023, mas, assim como Minfra, não informou o período do ano.

Mapa do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Arte/Geraldo Neto

ATRASO NOS RECURSOS (DE NOVO)

Em 11 de abril de 2022, durante rápida visita ao Espírito Santo, quando foi ao canteiro de obras do Contorno, o ministro informou que o Governo federal tinha dificuldades para obter recursos para concluir os trabalhos. Na visita de junho, não houve informações sobre o que está sendo feito para solucionar a questão da falta de dinheiro.

Em fevereiro deste ano, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), disse que a falta de recursos levaria as obras a serem entregues somente após agosto de 2023 . Já nesta sexta-feira (23), o chefe do Executivo municipal manifestou a expectativa da prefeitura de ter o contorno pronto no fim de 2022, mas salientou que os recursos empenhados até o momento só vão possibilitar a entrega no final do próximo ano.

"Para nós, a expectativa é que pudesse terminar neste ano, a princípio, mas, com esse prazo do fim do ano que vem, impacta muito a mobilidade urbana. Tem 55 mil veículos cortando a Serra diariamente, mais os da própria cidade, são 220 mil veículos licenciados pelo Detran no município", alegou.

Boa parte dos recursos empenhados na construção são de emendas parlamentares da bancada federal capixaba. A reportagem consultou o detalhamento de emendas para este ano, no Portal da Transparência, e constatou a destinação de R$ 40 milhões. O valor, no entanto, não é suficiente, faltando mais R$ 90 milhões, de acordo com informações de Vidigal.

"Faltariam em torno R$ 90 milhões para encerrar o contrato. O valor destinado este ano não daria para terminar a obra", afirma o prefeito da Serra. O atraso na construção, na avaliação dele, faz perdurar o transtorno no trânsito do município. "Faz a BR 101 ser um lugar com índice alto de acidentes. O trânsito só melhora após o viaduto de Carapina", finalizou.

Procurado pela reportagem, o líder da bancada capixaba na Câmara e candidato à reeleição, deputado Da Vitória (PP), afirmou, por meio de nota, que a obra tem recebido recursos anuais dos parlamentares federais.

"A bancada federal capixaba tem destinado, anualmente, desde o início desta legislatura, em 2019, e por decisão de todos os deputados e senadores, recursos para a execução da obra da rodovia do Contorno do Mestre Álvaro e da BR 447, duas obras importantes para a infraestrutura e logística do Espírito Santo, que eram aguardadas há anos.”

A Gazeta procurou outros parlamentares da bancada federal, mas não obteve retorno até o fechamento do texto.

O CONTORNO

Quando concluído, o Contorno do Mestre Álvaro terá 19 quilômetros de extensão, com pistas duplicadas nos dois sentidos, três vias elevadas e seis interseções em dois níveis. Com custo de R$ 456,4 milhões, a obra está com 57% de execução, de acordo com o Dnit.

Estão em andamento serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras complementares (hidrossemeadura e cerca), obras de arte especiais e vias elevadas (cravação de estacas, blocos, vigas de travamento e pilares).