Governo quer concluir Contorno do Mestre Álvaro em 2022, mas não tem dinheiro

Obras no Contorno do Mestre Álvaro, Serra: cronograma de 2022 está mantido Crédito: Ricardo Medeiros

Após três anos de obras, o governo federal faz uma nova projeção e quer concluir o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra , ainda em 2022. Contudo, não há verba suficiente para terminar as intervenções neste traçado da BR 101, nem definição de onde os recursos podem ser retirados.

Em rápida passagem pelo Espírito Santo nesta segunda-feira (11), Marcelo Sampaio, novo ministro de Infraestrutura, visitou obras do governo federal e destacou a expectativa de concluir alguns projetos neste ano, como o da implementação do contorno, porém ele admite que o dinheiro não está disponível.

"A obra é complexa, grande. Tem muita remoção de material de terceira categoria, solo mole. Mas o grande desafio agora é a questão orçamentária. Por isso que o governo federal tem concedido muitos ativos para o setor privado", comenta Sampaio, citando, como exemplo, a privatização da Codesa

Sampaio assegura que há verba para o que está previsto no cronograma de 2022, mas faltam em torno de R$ 90 milhões para poder antecipar o término, hoje estimado para 2023, até dezembro deste ano.

No início deste ano, A Gazeta já havia demonstrado a falta de dinheiro . Na ocasião, o prefeito da Serra, Sergio Vidigal, avaliou que, conseguindo os recursos naquele momento, a obra só deveria ficar pronta em agosto de 2023. Sampaio, por sua vez, afirma que, se o ministério não dispuser do dinheiro para finalizar o contorno neste ano, a intervenção deve ser finalizada no primeiro semestre do ano que vem.

O ministro observa que, agora em abril, é que o governo começa a fechar as primeiras contas do ano orçamentário e, então, será possível avaliar se haverá recurso necessário para a conclusão do contorno. "Se não tiver orçamento até o final do ano, vamos alinhar para rodar como 'resto a pagar' em 2023", sustenta.

NOVA ALTERNATIVA

O Contorno do Mestre Álvaro promove um desvio na BR 101, que vai do km 249, perto do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , até o km 275, próximo ao condomínio Alphaville Jacuhy, e terá 19,7 quilômetros de pista dupla. Ajudará a desafogar o trânsito da rodovia na Serra e a garantir mais segurança aos motoristas.

Apontada com uma das maiores obras do país, com aporte de mais de R$ 500 milhões, a construção do contorno recebeu R$ 456,4 milhões de recursos federais, segundo o Ministério da Infraestrutura. Atualmente, 47% das intervenções foram concluídas. A estimativa é que, ao final, a nova alternativa viária beneficie 2 milhões de pessoas em toda a Região Metropolitana

"O empreendimento contribui para melhorar a fluidez do trânsito na região de Serra, facilitando o tráfego de veículos pesados que fazem o transporte de mercadorias em direção ao Porto de Vitória. Por dia, cerca de 50 mil veículos circulam pela rodovia. Espera-se que as intervenções reduzam esse movimento em até 35%, diminuindo também o número de acidentes", informa o ministério.

Desde que foi iniciada, em 2019, a maior parte dos recursos destinados ao contorno provém de emendas da bancada federal capixaba. O desempenho dos parlamentares foi, inclusive, motivo de elogio do ministro durante a visita que, segundo ele, é uma das mais parceiras do governo. "É uma bancada muito ativa."

Para 2022, por ser ano eleitoral, o valor das emendas também é reduzido, o que pode ser um obstáculo à intenção do governo federal de antecipar a finalização da obra.

Your browser does not support the audio element. Governo quer concluir Contorno do Mestre Álvaro em 2022, mas não tem dinheiro

INTERVENÇÃO NA BR 262

Além da implentação do contorno, Sampaio destaca intervenções na BR 262 . Enquanto são aguardados os estudos finais para a concessão da rodovia federal que corta o Espírito Santo, o governo executou obras de recuperação do asfalto em 171 quilômetros, de Viana a Conceição do Castelo.