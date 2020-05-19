Imagens de drone mostram obras no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Serviço de terraplanagem está avançado - 19/05/2020 Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus e as dificuldades enfrentadas pelos agentes públicos diante de tantas demandas relacionadas à saúde, uma importante obra para a mobilidade urbana da Grande Vitória segue o cronograma de obras. Trata-se do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra . Os trabalhos estão avançando no local, com a terraplanagem praticamente concluída e, segundo o prefeito Audifax Barcelos, o equipamento, que vai desafogar o trânsito da BR 101 na cidade, será entregue em 2021.

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, o prefeito da Serra afirmou que um novo aporte de recursos da bancada federal garantiu a sequência e o prazo final das obras. Quero iniciar agradecendo a nossa bancada federal, que está nos ajudando, providenciando as emendas, os recursos para que essa obra chegue. Agora, nós conseguimos mais de R$ 53 milhões para dar sequência a essa obra, a conclusão é no ano que vem, destacou.

Your browser does not support the audio element. Contorno do Mestre Álvaro será entregue em 2021, diz prefeito da Serra

Questionado se a pandemia do novo coronavírus poderia de alguma forma atrasar a execução das obras, o prefeito afirmou que está acompanhando os trabalhos de perto, e que eles não foram paralisados. Disse ainda que, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a empresa responsável pela obra, o cronograma para este ano e o próximo está garantido.

Estamos vivendo um momento difícil no nosso país, na nossa cidade, no mundo, mas, graças a Deus, a obra continua, não parou em momento nenhum. Você observa que os trabalhadores estão trabalhando, que o recurso já está garantido para esse ano e o cronograma para o ano que vem também está garantido, de acordo com as informações do próprio DNIT e da própria empresa que está tocando essa obra. É uma obra fundamental, vai aliviar o trânsito em mais de 30% no sentido de Serra Sede até Carapina, disse.

O Contorno do Mestre Álvaro terá 18,9 quilômetros de extensão em pista dupla, com desvio na BR 101, do Km 249 no bairro Belvedere, perto de posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), até o Km 275, próximo ao condomínio Alphaville Jacuhy. O investimento total é de R$ 290 milhões. A obra será importante para desafogar o trânsito da BR 101 na Serra e garantir mais segurança aos motoristas, afirma Audifax.

Falo que vai salvar vidas, porque vamos diminuir o trânsito de carros pesados, de caminhões, de pessoas que vêm do Norte do Estado, do Sul da Bahia, que não precisam passar pela cidade da Serra, ali por Carapina. São quase 20 km de estrada, uma reta praticamente. Vai desenvolver a região também, vai trazer benefícios. Não só para o agroturismo, mas para o desenvolvimento econômico de uma forma geral nessa região, concluiu.

Imagens de drone mostram obras no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Serviço de terraplanagem está avançado - 19/05/2020 Crédito: Reprodução / TV Gazeta

DNIT

Procurado pela reportagem, o DNIT informou que as obras de implantação do Contorno do Mestre Álvaro na BR-101/ES seguem em ritmo de execução normal, inclusive durante finais de semana e feriados, as equipes não param. Disse ainda que "em função da pandemia, estão sendo tomadas medidas pelo Consórcio Executor para garantir a segurança dos trabalhadores.