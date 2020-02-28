Duplicação da BR 101 de Viana a Anchieta vai ser entregue até 2021

Obra do viaduto entre as BRs 101 e 262, em Viana Crédito: Divulgação

O viaduto de interseção das BRs 101 e 262, em Viana , foi inaugurado e liberado para o tráfego nesta sexta-feira (28). Além dele, ainda para este semestre está prevista a entrega de mais dois viadutos e 15 quilômetros de duplicação entre Viana e Guarapari. Outros 22 quilômetros de duplicação, de Guarapari a Anchieta, e dois viadutos no Contorno de Vitória estão programados para o primeiro semestre de 2021, segundo a Eco 101, concessionária que administra a rodovia.

O novo viaduto, que está localizado no km 305 da BR 101, substitui a rotatória que existia no local, onde foi feita uma interseção em desnível. Assim, os veículos não precisarão mais parar para entrar ou sair da rodovia, seja no sentido Domingos Martins a Vitória, seja na direção de Guarapari a Domingos Martins.

A obra possui 40 metros de extensão, cerca de seis metros de altura e, em conjunto com os aterros de encontro, possui mais de 800 metros de extensão. Ao todo, quatro alças foram construídas para permitir os movimentos de conexão entre as duas rodovias federais. O investimento foi de R$ 16,5 milhões.

É um trecho que tinha um gargalo e que entregamos para dar mais segurança e maior fluidez ao tráfego. Nesse local, há bastante circulação de turista e acredito que a obra será um grande atrativo para a região, afirmou o diretor-superintendente da Eco101, Carlos Eduardo Xisto.

ATRASO

A obra, entretanto, estava prevista para ser entregue no final do ano passado. A questão das chuvas e a complexidade das intervenções, por pegar a interseção de duas rodovias, causaram um pouco de atraso. Mas, durante a obra, liberamos alguns acessos, algumas alças que melhoraram muito o tráfego, pontuou Xisto.

Entre as autoridades presentes, estiveram na inauguração a vice-governadora Jaqueline Moraes e o secretário Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcello Costa. Essa é uma obra planejada pelo governo federal, operacionalizada por empresas que colocam recursos e trazem desenvolvimento para cidade. O objetivo da infraestrutura é trazer desenvolvimento para o município, afirmou o secretário.

Autoridades presentes à inauguração do novo viaduto Crédito: Raquel Lopes

PRÓXIMO PASSO

Dos 30 quilômetros de duplicação entre Viana e Guarapari, faltam a entrega de metade do trecho e de dois viadutos, sendo um localizado no km 321, em Amarelos, e outro no km 335, na altura do trevo de Guarapari. A previsão é que tudo fique pronto até junho.

O novo trecho possui, em toda sua extensão, pista duplicada em cada sentido, separada por canteiro central ou barreira de segurança de concreto. Os outros 15 quilômetros foram entregues em setembro e outubro do ano passado. O investimento total para a duplicação dos 30 quilômetros chega a R$ 159 milhões.

No último mês de janeiro, a Eco101 iniciou também uma nova etapa de obras, com a duplicação de 22 quilômetros de rodovia entre os municípios de Guarapari (km 335) a Anchieta (km 357,7). A duplicação contará com cerca de R$ 130 milhões em investimentos e está prevista para o primeiro semestre de 2021.

Com a duplicação deste trecho, a concessionária construirá duas novas interseções. A primeira delas será próxima ao km 354, em Anchieta, permitindo os movimentos para chegar ao bairro Jabaquara e à rodovia estadual ES 146, que permite o acesso às praias de Anchieta, Ubu e ao Porto da Samarco. A segunda interseção será no km 357,7, também em Anchieta, dando acesso ao município de Alfredo Chaves pela rodovia estadual ES 146, além de quatro pontes.

Está previsto, também para o primeiro semestre do próximo ano, mais dois viadutos no Contorno de Vitória, nos quilômetros 293 e 293,8, ambos no município de Cariacica.

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