Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Contorno do Mestre Álvaro: mais R$ 60 milhões garantidos para as obras
BR 101

Contorno do Mestre Álvaro: mais R$ 60 milhões garantidos para as obras

O custo das obras da rodovia, que fará o contorno da BR 101, é estimado em R$ 290 milhões. As obras começaram em maio deste ano e tem previsão de entrega para 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 22:01

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 22:01

Início das obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Eduardo Dias
Um total de R$ 60 milhões foi destinado, como emenda impositiva da bancada capixaba federal, para o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Pode vir a ser o único recurso a ser destinado a rodovia , já que não há previsão da obra ser contemplada na proposta de orçamento do Dnit para 2020.
De acordo com o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES), a destinação do recurso se deve a importância da obra para não só para a Serra. "É importante por causa da mobilidade urbana da cidade, considerando que na Serra temos alguns dos trechos da BR 101 mais perigosos, mas também por facilitar a competitividade da rodovia federal, ao liberar alguns de seus gargalos. Vai trazer mais segurança, melhorar a logística e o trânsito na região", pondera.
O custo total do Contorno é estimado em R$ 290 milhões e, quando foi dada a ordem de serviço em maio, pouco mais de R$ 100 milhões foram assegurados pelo governo federal. Pelo cronograma, esse recurso é suficiente para as etapas da obra até dezembro de 2019.

Veja Também

Orçamento da União não tem recursos para o Contorno do Mestre Álvaro

Na avaliação do parlamentar, as obras do Contorno poderiam ser mais rápidas se houvesse um aporte de recursos federais. "Poderia acelerar muito mais se tivesse mais dinheiro do governo federal, algo em torno de uns R$ 100 milhões, para garantir a entrega em 2021", pontua.
Do total de R$ 247 milhões destinados a emendas impositivas (cujo destino é definitivo) da bancada federal capixaba, além dos recursos para o Contorno, outros R$ 20 milhões foram destinados para as obras da BR 447, que vai garantir um acesso da BR 101/BR 262 ao Porto de Capuaba.

Veja Também

O Dnit e as incertezas sobre o Contorno do Mestre Álvaro

Contorno do Mestre Álvaro: falta dinheiro para concluir obras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados