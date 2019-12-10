Contorno do Mestre Álvaro: mais R$ 60 milhões garantidos para as obras

Um total de R$ 60 milhões foi destinado, como emenda impositiva da bancada capixaba federal, para o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Pode vir a ser o único recurso a ser destinado a rodovia , já que não há previsão da obra ser contemplada na proposta de orçamento do Dnit para 2020.
De acordo com o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES), a destinação do recurso se deve a importância da obra para não só para a Serra. "É importante por causa da mobilidade urbana da cidade, considerando que na Serra temos alguns dos trechos da BR 101 mais perigosos, mas também por facilitar a competitividade da rodovia federal, ao liberar alguns de seus gargalos. Vai trazer mais segurança, melhorar a logística e o trânsito na região", pondera.
O custo total do Contorno é estimado em R$ 290 milhões e, quando foi dada a ordem de serviço em maio, pouco mais de R$ 100 milhões foram assegurados pelo governo federal. Pelo cronograma, esse recurso é suficiente para as etapas da obra até dezembro de 2019.
Na avaliação do parlamentar, as obras do Contorno poderiam ser mais rápidas se houvesse um aporte de recursos federais. "Poderia acelerar muito mais se tivesse mais dinheiro do governo federal, algo em torno de uns R$ 100 milhões, para garantir a entrega em 2021", pontua.
Do total de R$ 247 milhões destinados a emendas impositivas (cujo destino é definitivo) da bancada federal capixaba, além dos recursos para o Contorno, outros R$ 20 milhões foram destinados para as obras da BR 447, que vai garantir um acesso da BR 101/BR 262 ao Porto de Capuaba.