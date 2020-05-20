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Dinheiro público

Custo da obra do Contorno do Mestre Álvaro aumenta em R$ 91 milhões

Reajuste anual fez custo total da construção saltar para R$ 381 milhões; vias devem ficar prontas no próximo ano para desafogar trânsito na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 16:55

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 16:55

Imagens de drone mostram obras no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra. Serviço de terraplanagem está avançado - 19/05/2020
Empresa realizada serviço de terraplanagem na área em que será construído o contorno do Mestre Álvaro Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Custo da obra do Contorno do Mestre Álvaro aumenta em R$ 91 milhões
O contorno do Mestre Álvaro vai custar, pelo menos, R$ 91 milhões a mais do que o previsto inicialmente. Em maio do ano passado, quando a obra começou, a estimativa era de que toda a construção custasse R$ 290 milhões aos cofres públicos  valor que já saltou para mais de R$ 381 milhões neste ano.
A diferença se deve a um reajuste anual referente ao mês de novembro de 2019. Ou seja, em seis meses, ao completar mais um ano, um novo valor deve ser somado à cifra já milionária. A explicação foi dada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao ser procurado pela equipe de A Gazeta.
"Esclarecemos que o reajustamento anual é uma cláusula contratual. Todos os contratos do Dnit têm a previsão desta correção, baseada nos cálculos da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trata-se de um índice inflacionário que atualiza o valor do contrato no tempo"
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Localizado na Serra, o contorno do Mestre Álvaro servirá para desafogar o trânsito na BR 101 e deve ficar pronto em 2021. O recurso financeiro para este ano e o cronograma do próximo já estão garantidos. As obras não pararam em momento algum. O resultado será importante para o trecho entre Serra-Sede e Carapina, garantiu o prefeito Audifax Barcelos.
Quando finalizada, a construção resultará em uma via de pista dupla com 18,9 km de extensão. O desvio da BR 101 começará na altura do bairro Belvedere (km 249), próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e terminará no bairro Jacuhy (km 275), próximo ao Condomínio Residencial Aphaville Jacuhy.

R$ 20,1 milhões

é o valor que cada quilômetro do contorno custa aos cofres públicos
Além dos benefícios para os motoristas, o prefeito Audifax prevê outros reflexos. "O contorno vai salvar vidas porque vamos diminuir a circulação de carros pesados que vêm do Norte do Estado e passam pela cidade da Serra. Bem como vai desenvolver a região de uma forma geral", afirmou.

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