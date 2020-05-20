Custo da obra do Contorno do Mestre Álvaro aumenta em R$ 91 milhões
O contorno do Mestre Álvaro vai custar, pelo menos, R$ 91 milhões a mais do que o previsto inicialmente. Em maio do ano passado, quando a obra começou, a estimativa era de que toda a construção custasse R$ 290 milhões aos cofres públicos valor que já saltou para mais de R$ 381 milhões neste ano.
A diferença se deve a um reajuste anual referente ao mês de novembro de 2019. Ou seja, em seis meses, ao completar mais um ano, um novo valor deve ser somado à cifra já milionária. A explicação foi dada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao ser procurado pela equipe de A Gazeta.
"Esclarecemos que o reajustamento anual é uma cláusula contratual. Todos os contratos do Dnit têm a previsão desta correção, baseada nos cálculos da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trata-se de um índice inflacionário que atualiza o valor do contrato no tempo"
Localizado na Serra, o contorno do Mestre Álvaro servirá para desafogar o trânsito na BR 101 e deve ficar pronto em 2021. O recurso financeiro para este ano e o cronograma do próximo já estão garantidos. As obras não pararam em momento algum. O resultado será importante para o trecho entre Serra-Sede e Carapina, garantiu o prefeito Audifax Barcelos.
Quando finalizada, a construção resultará em uma via de pista dupla com 18,9 km de extensão. O desvio da BR 101 começará na altura do bairro Belvedere (km 249), próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e terminará no bairro Jacuhy (km 275), próximo ao Condomínio Residencial Aphaville Jacuhy.
R$ 20,1 milhões
é o valor que cada quilômetro do contorno custa aos cofres públicos
Além dos benefícios para os motoristas, o prefeito Audifax prevê outros reflexos. "O contorno vai salvar vidas porque vamos diminuir a circulação de carros pesados que vêm do Norte do Estado e passam pela cidade da Serra. Bem como vai desenvolver a região de uma forma geral", afirmou.