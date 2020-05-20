Empresa realizada serviço de terraplanagem na área em que será construído o contorno do Mestre Álvaro Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Custo da obra do Contorno do Mestre Álvaro aumenta em R$ 91 milhões

A diferença se deve a um reajuste anual referente ao mês de novembro de 2019. Ou seja, em seis meses, ao completar mais um ano, um novo valor deve ser somado à cifra já milionária. A explicação foi dada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ao ser procurado pela equipe de A Gazeta.

"Esclarecemos que o reajustamento anual é uma cláusula contratual. Todos os contratos do Dnit têm a previsão desta correção, baseada nos cálculos da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trata-se de um índice inflacionário que atualiza o valor do contrato no tempo" DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Quando finalizada, a construção resultará em uma via de pista dupla com 18,9 km de extensão. O desvio da BR 101 começará na altura do bairro Belvedere (km 249), próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e terminará no bairro Jacuhy (km 275), próximo ao Condomínio Residencial Aphaville Jacuhy.

R$ 20,1 milhões é o valor que cada quilômetro do contorno custa aos cofres públicos