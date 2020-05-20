Os atendimentos odontológicos de urgência e emergência estão mantidos na Serra Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS

Desde que o coronavírus se espalhou por todo o país e se tornou uma pandemia, os atendimentos odontológicos eletivos foram suspensos para evitar o contágio de mais pessoas pela Covid-19, que já matou 325 pessoas apenas no Espírito Santo . Desta forma, os profissionais da área receberam a recomendação do Ministério da Saúde para suspenderem as consultas.

14 unidades básicas e regionais de saúde, além das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra-Sede. As dores de dentes e outros problemas odontológicos graves, contudo, não respeitam a pandemia e seguem incomodando a vida de muitas pessoas. Por conta disso, a Prefeitura da Serra mantém atendimentos de urgência e emergência na cidade em14 unidadesbásicas e regionais de saúde, além das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra-Sede.

Your browser does not support the audio element. Serra oferece atendimento em 17 locais para urgências odontológicas

As unidades foram escolhidas estrategicamente com base na distribuição geográfica, características físicas do espaço e demanda, de forma que a assistência cubra todo o território municipal, ao mesmo tempo em que oferece aos moradores e aos profissionais de saúde bucal um atendimento seguro e eficaz, destaca o secretário de Saúde da Serra, Alexandre Viana.

Nas UBS de Nova Carapina I e José de Anchieta, o atendimento odontológico de urgência e emergência é realizado das 7h às 19h. Nas demais unidades básicas e regionais, o horário é das 7h às 17h. Na UPA de Serra Sede, o atendimento é das 7h às 19h, e nas UPAs de Carapina e Castelândia o atendimento é 24 horas.

Vale ressaltar que, desde segunda-feira (18), a UPA de Castelândia é exclusiva para pacientes da Covid-19 ou com suspeita da doença, provocada pelo novo coronavírus. Portanto, lá o atendimento odontológico de urgência e emergência também será exclusivamente para pacientes que apresentarem síndromes gripais. Todos os atendimentos que não sejam de síndrome gripal serão realizados nas UPA's de Carapina e Serra Sede e nas unidades básicas e regionais.

LOCAIS DE ATENDIMENTO

1. URS Novo Horizonte;

2. URS Boa Vista;

3. URS Serra Sede;

4. UBS Planalto A;

5. UBS Taquara I;

6. UBS Nova Carapina I;

7. UBS Jardim Carapina;

8. UBS José de Anchieta;

9. UBS Nova Almeida;

10. UBS Eldorado;

11. UBS Vila Nova de Colares;

12. UBS Manguinhos;

13. UBS Barcelona;

14. UBS Laranjeiras Velha.

Nas UBS de Nova Carapina I e José de Anchieta, o atendimento odontológico de urgência e emergência é realizado das 7h às 19h. Nas demais unidades básicas e regionais, das 7h às 17h.

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