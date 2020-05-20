Desde que o coronavírus se espalhou por todo o país e se tornou uma pandemia, os atendimentos odontológicos eletivos foram suspensos para evitar o contágio de mais pessoas pela Covid-19, que já matou 325 pessoas apenas no Espírito Santo. Desta forma, os profissionais da área receberam a recomendação do Ministério da Saúde para suspenderem as consultas.
As dores de dentes e outros problemas odontológicos graves, contudo, não respeitam a pandemia e seguem incomodando a vida de muitas pessoas. Por conta disso, a Prefeitura da Serra mantém atendimentos de urgência e emergência na cidade em 14 unidades básicas e regionais de saúde, além das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra-Sede.
Serra oferece atendimento em 17 locais para urgências odontológicas
As unidades foram escolhidas estrategicamente com base na distribuição geográfica, características físicas do espaço e demanda, de forma que a assistência cubra todo o território municipal, ao mesmo tempo em que oferece aos moradores e aos profissionais de saúde bucal um atendimento seguro e eficaz, destaca o secretário de Saúde da Serra, Alexandre Viana.
Nas UBS de Nova Carapina I e José de Anchieta, o atendimento odontológico de urgência e emergência é realizado das 7h às 19h. Nas demais unidades básicas e regionais, o horário é das 7h às 17h. Na UPA de Serra Sede, o atendimento é das 7h às 19h, e nas UPAs de Carapina e Castelândia o atendimento é 24 horas.
Vale ressaltar que, desde segunda-feira (18), a UPA de Castelândia é exclusiva para pacientes da Covid-19 ou com suspeita da doença, provocada pelo novo coronavírus. Portanto, lá o atendimento odontológico de urgência e emergência também será exclusivamente para pacientes que apresentarem síndromes gripais. Todos os atendimentos que não sejam de síndrome gripal serão realizados nas UPA's de Carapina e Serra Sede e nas unidades básicas e regionais.
LOCAIS DE ATENDIMENTO
- 1. URS Novo Horizonte;
- 2. URS Boa Vista;
- 3. URS Serra Sede;
- 4. UBS Planalto A;
- 5. UBS Taquara I;
- 6. UBS Nova Carapina I;
- 7. UBS Jardim Carapina;
- 8. UBS José de Anchieta;
- 9. UBS Nova Almeida;
- 10. UBS Eldorado;
- 11. UBS Vila Nova de Colares;
- 12. UBS Manguinhos;
- 13. UBS Barcelona;
- 14. UBS Laranjeiras Velha.
Nas UBS de Nova Carapina I e José de Anchieta, o atendimento odontológico de urgência e emergência é realizado das 7h às 19h. Nas demais unidades básicas e regionais, das 7h às 17h.
UPAs
- 1. UPA de Serra Sede (das 7 às 19h);
- 2. UPA de Castelândia (24 horas - somente para pacientes com síndromes gripais);
- 3. UPA de Carapina (atendimento 24 horas).