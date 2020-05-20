Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja lista

Serra oferece atendimento em 17 locais para urgências odontológicas

O serviço é oferecido aos moradores nas unidades básicas e regionais de saúde, além das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra Sede
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 08:55

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 08:55

Os atendimentos odontológicos de urgência e emergência estão mantidos na Serra
Os atendimentos odontológicos de urgência e emergência estão mantidos na Serra Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS
Desde que o coronavírus se espalhou por todo o país e se tornou uma pandemia, os atendimentos odontológicos eletivos foram suspensos para evitar o contágio de mais pessoas pela Covid-19, que já matou 325 pessoas apenas no Espírito Santo. Desta forma, os profissionais da área receberam a recomendação do Ministério da Saúde para suspenderem as consultas.
As dores de dentes e outros problemas odontológicos graves, contudo, não respeitam a pandemia e seguem incomodando a vida de muitas pessoas. Por conta disso, a Prefeitura da Serra mantém atendimentos de urgência e emergência na cidade em 14 unidades básicas e regionais de saúde, além das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra-Sede.
Serra oferece atendimento em 17 locais para urgências odontológicas

Veja Também

Coronavírus: Sesa vai desocupar 180 leitos de hospitais na Serra

Prefeitura da Serra é condenada pelo sumiço de restos mortais em cemitério

Contorno do Mestre Álvaro será entregue em 2021, diz prefeito da Serra

As unidades foram escolhidas estrategicamente com base na distribuição geográfica, características físicas do espaço e demanda, de forma que a assistência cubra todo o território municipal, ao mesmo tempo em que oferece aos moradores e aos profissionais de saúde bucal um atendimento seguro e eficaz, destaca o secretário de Saúde da Serra, Alexandre Viana.
Nas UBS de Nova Carapina I e José de Anchieta, o atendimento odontológico de urgência e emergência é realizado das 7h às 19h. Nas demais unidades básicas e regionais, o horário é das 7h às 17h. Na UPA de Serra Sede, o atendimento é das 7h às 19h, e nas UPAs de Carapina e Castelândia o atendimento é 24 horas.
Vale ressaltar que, desde segunda-feira (18), a UPA de Castelândia é exclusiva para pacientes da Covid-19 ou com suspeita da doença, provocada pelo novo coronavírus. Portanto, lá o atendimento odontológico de urgência e emergência também será exclusivamente para pacientes que apresentarem síndromes gripais. Todos os atendimentos que não sejam de síndrome gripal serão realizados nas UPA's de Carapina e Serra Sede e nas unidades básicas e regionais.

LOCAIS DE ATENDIMENTO

  • 1. URS Novo Horizonte;
  • 2. URS Boa Vista;
  • 3. URS Serra Sede;
  • 4. UBS Planalto A;
  • 5. UBS Taquara I;
  • 6. UBS Nova Carapina I;
  • 7. UBS Jardim Carapina;
  • 8. UBS José de Anchieta;
  • 9. UBS Nova Almeida;
  • 10. UBS Eldorado;
  • 11. UBS Vila Nova de Colares;
  • 12. UBS Manguinhos;
  • 13. UBS Barcelona;
  • 14. UBS Laranjeiras Velha.
Nas UBS de Nova Carapina I e José de Anchieta, o atendimento odontológico de urgência e emergência é realizado das 7h às 19h. Nas demais unidades básicas e regionais, das 7h às 17h.

UPAs

  • 1. UPA de Serra Sede (das 7 às 19h);
  • 2. UPA de Castelândia (24 horas - somente para pacientes com síndromes gripais);
  • 3. UPA de Carapina (atendimento 24 horas).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados