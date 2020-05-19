Coronavírus: ES registra 325 mortes e 7.693 casos confirmados

O Espírito Santo bateu o recorde de mortes e casos confirmados do novo coronavírus em apenas 24 horas: foram 536 novos diagnósticos e 23 óbitos. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (19).
No total, o Estado tem 7.693 casos confirmados e 325 mortes. Ainda segundo o painel, 3.209 pacientes estão curados de Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4.22%. Até o momento, já foram realizados 29.894 testes em todo o Estado.
Quatro municípios da Grande Vitória já possuem mais de mil casos confirmados: Vila Velha (1.483), Vitória (1.475), Serra (1.466) e Cariacica (1.055).
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.