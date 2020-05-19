Coronavírus: ES registra 325 mortes e 7.693 casos confirmados

Vitória - ES - Coronavírus - Pedestres passam pela Rua Sete, Centro. Crédito: Vitor Jubini

No total, o Estado tem 7.693 casos confirmados e 325 mortes. Ainda segundo o painel, 3.209 pacientes estão curados de Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4.22%. Até o momento, já foram realizados 29.894 testes em todo o Estado.

Quatro municípios da Grande Vitória já possuem mais de mil casos confirmados: Vila Velha (1.483), Vitória (1.475), Serra (1.466) e Cariacica (1.055).

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.