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Pandemia

Coronavírus: ES registra 325 mortes e 7.693 casos confirmados

Estado bateu recorde de mortes casos confirmados em apenas 24 horas: foram  536 novos diagnósticos e 23 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 16:34

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 16:34

Vitória - ES - Coronavírus - Pedestres passam pela Rua Sete, Centro.
Vitória - ES - Coronavírus - Pedestres passam pela Rua Sete, Centro. Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo  bateu o recorde de  mortes e casos confirmados do novo coronavírus em apenas 24 horas: foram 536 novos diagnósticos e 23 óbitos.  Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta terça-feira (19).  
No total, o Estado tem 7.693 casos confirmados e 325 mortes. Ainda segundo o painel,  3.209 pacientes estão curados de Covid-19. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4.22%. Até o momento, já foram realizados 29.894 testes em todo o Estado. 
Quatro municípios da Grande Vitória já possuem mais de mil casos confirmados: Vila Velha (1.483), Vitória (1.475), Serra (1.466) e Cariacica (1.055). 

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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