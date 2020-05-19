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Pandemia no ES

Técnica de enfermagem de Colatina morre vítima de Covid-19

Vítima  foi a primeira morte de uma profissional de saúde capixaba em decorrência do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 21:48

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 21:48

Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik
Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik Crédito: Freepik
O Espírito Santo registrou a primeira morte de uma profissional de saúde capixaba em decorrência do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), trata-se de uma técnica de enfermagem de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. 
A vítima tinha 48 anos. Segundo a Sesa, a mulher faleceu na última sexta-feira (15), por complicações causadas pela  doença.
De acordo com o painel da Sesa, a mulher é a primeira profissional da saúde vítima da Covid-19  que morava no Estado. Os outros dois óbitos que constam no sistema são de profissionais da saúde de fora do ES. 

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A paciente deu entrada no Hospital Silvio Avidos, em Colatina, no dia 26 de abril, após sofrer um acidente doméstico e ter queimaduras pelo corpo. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde permaneceu internada. 
Com piora progressiva do quadro clínico, incluindo agravamento pulmonar,  ela foi testada para a Covid-19 e o exame PCR deu  positivo. Segundo a Sesa, a paciente possuía comorbidades, entre elas, diabetes.
A Sesa afirma que não é possível afirmar se a mulher foi contaminada dentro do hospital. Vale destacar que o Espírito Santo registra transmissão comunitária da Covid-19, quando não é mais possível identificar a origem da contaminação".

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