Técnica de enfermagem de Colatina morre vítima de Covid-19

Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik Crédito: Freepik

O Espírito Santo registrou a primeira morte de uma profissional de saúde capixaba em decorrência do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), trata-se de uma técnica de enfermagem de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

A vítima tinha 48 anos. Segundo a Sesa, a mulher faleceu na última sexta-feira (15), por complicações causadas pela doença.

De acordo com o painel da Sesa, a mulher é a primeira profissional da saúde vítima da Covid-19 que morava no Estado. Os outros dois óbitos que constam no sistema são de profissionais da saúde de fora do ES.

A paciente deu entrada no Hospital Silvio Avidos, em Colatina, no dia 26 de abril, após sofrer um acidente doméstico e ter queimaduras pelo corpo. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde permaneceu internada.

Com piora progressiva do quadro clínico, incluindo agravamento pulmonar, ela foi testada para a Covid-19 e o exame PCR deu positivo. Segundo a Sesa, a paciente possuía comorbidades, entre elas, diabetes.