Coronavírus no ES: número de casos deve seguir crescendo em junho

O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, informou que a curva de crescimento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, poderá crescer até o mês de junho. A informação foi dada em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (18).
Nésio explicou que o pico havia sido projetado para o mês de maio. E, de fato, houve a aceleração da curva na segunda quinzena de abril e primeira quinzena de maio. No entanto, vários estudos apontam o crescimento da curva até o mês de junho no Espírito Santo.
"É necessário observar o comportamento nessa segunda quinzena e destacar que vários estudos apontam o crescimento da curva até o mês de junho no Espírito Santo. Estamos acompanhando as projeções e tomando decisões com base nelas", afirma.
Ainda segundo o secretário, a situação ainda é grave no Estado. Estamos vivendo um fenômeno de aceleração da curva, que deverá, em algum momento, chegar a um platô e distribuir os casos ao longo de algumas semanas e, por consequência, entrar em fase de recuperação da doença. A situação é grave, é critica, a população não pode cansar do assunto, nós precismos estar sensíveis ao tamanho da pandemia no Espírito Santo e no país, ressalta.