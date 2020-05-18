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Covid-19

Coronavírus no ES: número de casos deve seguir crescendo em junho

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa),  vários estudos apontam o crescimento da curva até o mês de junho no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 19:39

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 19:39

Ao todo, os testes para o inquérito sorológico serão realizados em 19 cidades do ES
Ao todo, os testes para o inquérito sorológico serão realizados em 19 cidades do ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz
O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, informou que a curva de crescimento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, poderá crescer até o mês de junho. A informação foi dada em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (18). 
Nésio explicou que o pico havia sido projetado para o mês de maio. E, de fato, houve a aceleração da curva na segunda quinzena de abril e primeira quinzena de maio. No entanto, vários estudos apontam o crescimento da curva até o mês de junho no Espírito Santo.
"É necessário observar o comportamento nessa segunda quinzena e destacar que vários estudos apontam o crescimento da curva até o mês de junho no Espírito Santo. Estamos acompanhando as projeções e tomando decisões com base nelas",  afirma. 
Ainda segundo o secretário, a situação ainda é grave no Estado.  Estamos vivendo um fenômeno de aceleração da curva, que deverá, em algum momento, chegar a um platô e distribuir os casos ao longo de algumas semanas e, por consequência, entrar em fase de recuperação da doença. A situação é grave, é critica, a população não pode cansar do assunto, nós precismos estar sensíveis ao tamanho da pandemia no Espírito Santo e no país, ressalta.

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