Coronavírus no ES: número de casos deve seguir crescendo em junho

Ao todo, os testes para o inquérito sorológico serão realizados em 19 cidades do ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz

O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, informou que a curva de crescimento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus , poderá crescer até o mês de junho. A informação foi dada em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (18).

Nésio explicou que o pico havia sido projetado para o mês de maio. E, de fato, houve a aceleração da curva na segunda quinzena de abril e primeira quinzena de maio. No entanto, vários estudos apontam o crescimento da curva até o mês de junho no Espírito Santo.

"É necessário observar o comportamento nessa segunda quinzena e destacar que vários estudos apontam o crescimento da curva até o mês de junho no Espírito Santo. Estamos acompanhando as projeções e tomando decisões com base nelas", afirma.