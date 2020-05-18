84 mil já contraíram Covid-19 no ES: número chama atenção de leitores

Agente de saúde coletará uma pequena quantidade de sangue para realizar o teste rápido nas residências Crédito: Divulgação

A primeira etapa do inquérito sorológico, realizada na semana passada, apontou que 84.391 pessoas já contraíram o novo coronavírus no Espírito Santo , que corresponde a 2,61% da população capixaba. Os números são obtidos por estatística e não por testagem de toda a população.

O plano era que quase seis mil pessoas em 19 municípios participassem da primeira fase, respondendo a um questionário e realizando o exame rápido, que fica pronto em 15 minutos. Os resultados vão permitir que o governo estadual possa obter uma fotografia da situação epidemiológica no Espírito Santo.

“(A pesquisa) nos dará a oportunidade de identificar quem já possui anticorpos para a doença. O teste vai verificar se essa pessoa já entrou ou ainda não entrou em contato com o coronavírus”, explicou o o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.

Os responsáveis pelos testes são agentes de saúde dos respectivos municípios, que estão identificados com crachá, um aparelho celular com uma proteção azul e com a identificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado indicará se ela já teve contato ou não com o vírus da Covid-19, embora não signifique que esteja com a doença. Nos casos positivos, a pessoa é orientada a seguir em isolamento e os demais moradores da mesma residência também serão testados na sequência.

O resultado da primeira etapa da pesquisa causou certa confusão entre os leitores de A Gazeta, com dúvidas sobre a metodologia, o cálculo da taxa de letalidade e a ausência de dados mais substanciais sobre óbitos por coronavírus, que também estão subnotificados. Por outro lado, muitos leitores comemoraram a realização do inquérito, por trazer um cenário mais próximo do real a respeito do avanço da doença no Espírito Santo. Confira alguns comentários:

Ótima notícia! A letalidade cai de 4,23 pra 0,33%! (Rodolpho Melo)

Quantos mortos e suspeitos mortos por Covid-19 foram testados para você afirmar que a letalidade caiu para 0,33%? Ou pegaram uma estatística e fez uma matemática em cima de um número real confirmado em laboratório? Fiquei curioso. Da mesma forma que tinha esse número “invisível” de contaminados, existe um número “invisível” de mortos. (Bryan Stein)

Os mortos pelo vírus estão identificados e incluídos nas estatísticas do governo. Os assintomáticos, aqueles que não têm sintomas, agora estão sendo testados. O potencial de letalidade realmente cai consideravelmente. (Alan Fardin Simonato)

Muita gente está morrendo em casa ou nem está sendo diagnosticado como Covid. Onde está a boa notícia? Mais de 80% de leitos ocupados é boa notícia? Boa notícia pra mim seria 0 mortes e nenhum paciente na UTI lutando pela vida. (Raphael Silva)

Acho que isso é bom, só será possível voltar à normalidade sabendo quantos já foram infectados. A mortalidade é baixa mesmo, o negócio é conseguir dar conta de atender quem precisa, doente de Covid ou não. (Claudia Gonçalves Freitas)

Contaminados e curados, entre esses pouco mais de 84 mil, a maioria é assintomática. Mortes confirmadas são 286 (muito), mas é um número muito animador. A letalidade está em 0,34%, podendo ser um pouco mais já que existem mortes ainda sem causa definida. Mas não quer dizer que é para relaxar, porém não justifica histeria como apagar luzes, tirar trocador do ônibus, impedir as pessoas de trabalhar. (Felipe Pretti)

Esses resultados tinham que ser divulgados por município. (Edinar Bastos da Silveira)

Bom saber, isso ajuda a diminuir o medo dessa doença, sabendo que muitos já pegaram e tiveram sintomas leves ou nenhum. (Glaucia Maia)

Gente, isso é apenas 2,1% da população... acorde! (Thereza Rachel Ferrari Ritter)

Pensando que sem vacina a pandemia só descansa quando circular em no mínimo 70% da população, tem muita água para rolar. (Elton Maciel)

Como sabem isso se não fizeram testes em massa? (João Zanotti)

João Zanotti, é uma técnica similar à utilizada em pesquisas de opinião... calcula-se um número e um perfil de uma amostra que represente o todo com menor margem de erro possível, já que não dá pra testar 100% da população. Os Estados Unidos estão fazendo o mesmo. (Allan Costa Jardim )

Alguém conhece as pessoais que foram testadas? Eu, nenhuma. Mas, enfim, muita gente pegou e nem sentiu, né? Agora com esses dados é que as pessoas não vão ficar em casa mesmo. (Amanda Grisolia)