Leitores se comovem com situação de coveiros e familiares em enterro

Coveiro se recusa a fazer sepultamento de vítima da Covid-19 em Cariacica Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um vídeo no qual familiares de uma vítima de Covid-19 precisaram ajudar no enterro do parente mostra mais um episódio trágico desta pandemia. De um lado, um coveiro que se recusou a realizar o sepultamento por medo. Do outro, a própria família que, já passando por um drama, teve de implorar para conseguir enterrar o corpo de José Inácio da Silva Filho, de 39 anos, que era taxista.

A cena foi gravada no cemitério municipal de Cariacica, e a prefeitura informou que já instaurou um processo administrativo para investigar o comportamento do coveiro. No vídeo, um dos coveiros que acabou aceitando realizar o sepultamento aparece com roupas e materiais de proteção e em determinado momento reclama das condições de trabalho.

Os leitores se sensibilizaram com a situação, reforçando a situação dramática tanto dos coveiros quanto das famílias, cobrando posicionamento das autoridades. Veja abaixo os comentários:

Realmente, o medo tá falando mais alto... É admissível, a não ser que não tenha o material adequado para que ele faça o sepultamento!! (Suzana Eustáquio)

Horrível, mas eles como toda população estão com medo e também não sabem como agir, se eles vêem as pessoas carregando o caixão totalmente protegidas, por que eles têm que fazer o serviço desprotegidos? (Ana Paula Jardim Guerra Jardim)

Eles necessitam de equipamentos de proteção. Acorda, prefeito! (Angelina Busato Cerutti)

Entendo que estejam com receio de pegar o vírus. Mais isso, absurdo, meu pai. (Larissa Novais)

Tem de se ter um caixão com preparo especial, pois ele libera gases e líquidos da putrefação, e esses gases podem sim ter bactérias e vírus e contaminar. Eles sabem e têm receio. (Fabio Cerqueira Torres)

Sem equipamentos? Estão certíssimos. Sou coveiro e sei muito bem o que a gente passa nessa profissão. (Lázaro Ribeiro)

Coveiros sem nenhuma proteção. Um absurdo isso! (Gliciane Oliveira)

Absurdo a prefeitura não equipar os coveiros. Caos total. (Makerley Ludgero Gomes)

Povo pra fazer esses enterros tem que ter proteção e boa. Se o corpo não estiver bem ensacolado e o caixão lacrado, uma fissura contamina quem tá próximo. (Ronaldo Grigorio)

Mas é isso que vai acontecer mesmo, aí vêm os idiotas falando "pra que está abrindo tantos buracos ?" É só pra aterrorizar a população blábláblá. Os coveiros não são imunes, pensem nisso. (Zelita Lucas)