Cemitério Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha, Cariacica Crédito: Claudio Postay/Prefeitura de Cariacica

Atualização: Esta matéria foi publicada no dia 28/04, às 15:18, com o título: "Câmara de Cariacica cobra equipamentos de proteção para coveiros". No entanto, como o requerimento foi feito por uma única vereadora, o título foi alterado às 22:15, do mesmo dia, para: "Prefeitura de Cariacica é questionada por falta de proteção a coveiros".

Falta de higienização de capelas, ausência de equipamentos para proteção individual e sepultamentos lotados de parentes e amigos de quem faleceu são situações contrárias às recomendadas para combate à disseminação do coronavírus . Mas é exatamente este o cenário do trabalho denunciado no cemitério municipal Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha, Cariacica . As queixas fizeram com que um requerimento fosse encaminhado à prefeitura, cobrando o fornecimento de equipamentos para a segurança dos profissionais.

"Estamos recebendo caixões lacrados de mortos de Covid-19 ou com suspeita aguardando o resultado do exame . Não tem equipamento de proteção individual como máscaras ou roupas apropriadas. Só temos botinas velhas e uniformes, mais nada", contou um coveiro do local.

Ele conta que aumentou cerca de 15% o número de sepultamentos no cemitério de Jardim da Saudade, mas que o local continua a receber vários carros e ônibus com parentes e amigos dos que falecem, formando aglomerações. Além disso, entre os enterros também estão pessoas que morreram com suspeita de contaminação por coronavírus, o que o deixa apreensivo. "Eu tenho família e vou pra casa todos os dias, ficamos expostos. Estamos trabalhando com a cara e a coragem, nada além", desabafou.

O cemitério contava com seis funcionários, atualmente, atende com apenas três para abrir e fechar covas, mesmo tendo aumentando o número de sepultamentos. Três funcionários foram afastados por integrarem o grupo de risco de infecção por coronavírus.

Certidão de Óbito de vítima de covid que foi enterrada em cemitério municipal de Cariacica Crédito: Divulgação

CÂMARA REFORÇOU PEDIDO

Um requerimento junto à Secretaria de Manutenção foi feito pela vereadora Ilma Siqueira, na tentativa de conseguir equipamentos de proteção individual (EPIs) para os coveiros. Ela também fez um pedido de informação na câmara para compreender o que está deixando de ser feito a favor desses profissionais e da segurança da saúde de todos que utilizam o cemitério.

"Os coveiros são chefes de família, um trabalho árduo e são poucos no município. Fazem um trabalho necessário e que temos que valorizar. Não estamos vendo limitação de pessoas em enterros e nem equipamentos de proteção, como luvas e máscaras. São profissionais que estão no fronte e a mercê de serem contaminados", observou a vereadora.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Por meio de nota à imprensa, a Secretaria Municipal de Serviços (Semserv) afirmou que disponibilizou equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais sepultadores de todos os oito cemitérios administrados pela Prefeitura de Cariacica. Eles têm à disposição o macacão protetor de corpo inteiro, máscara facial e luvas. Além disso, fez uma intensa campanha informativa junto aos coveiros sobre os procedimentos necessários durante o sepultamento devido à pandemia de coronavírus, seguindo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A prefeitura pediu a colaboração da população ao realizar cerimônias breves de sepultamento no cemitério, com um mínimo de 10 pessoas e que se respeite o distanciamento de dois metros entre os presentes, a fim de evitar propagação do vírus, seja qual for o motivo do óbito.