Prefeitura de Vila Velha reserva mil vagas em cemitério particular

Cemitério Parque da Paz - Editoria: Polícia - Foto: Guilherme Ferrari - NA Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta

Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) está reservando mil vagas no cemitério particular Parque da Paz, localizado no bairro Ponta da Fruta. De acordo com o órgão, o objetivo é disponibilizá-las para enterros daquelas pessoas que não possuem jazigos perpétuos ou particulares.

Vila Velha possui seis cemitérios públicos espalhados pela cidade. A maioria dos jazigos é perpétua, ou seja, pertence a famílias que são responsáveis também pela manutenção. Já os jazigos públicos estão com a capacidade no limite. As novas vagas serão pagas de acordo com a demanda e o número de enterros.

"Após três anos, os ossos serão transferidos para um ossuário municipal. As sepulturas usadas serão pagas mensalmente, de acordo com o contrato que está sendo assinado" Marizete de Oliveira Silva - Secretária municipal de Serviços Urbanos

A secretária disse, ainda, que as vagas oferecidas serão para todos que solicitarem, independentemente se forem para possíveis vítimas da Covid-19.

SOLICITAÇÃO DO EXÉRCITO

Vila Velha recebeu um ofício na última semana, enviado pelo Comando da 1ª Região Militar do Exército, no qual a instituição solicitou levantamentos estatísticos sobre a quantidade de cemitérios, sepulturas disponíveis e capacidade de sepultamento diário.