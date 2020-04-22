Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Prefeitura de Vila Velha reserva mil vagas em cemitério particular
Capacidade no limite

Prefeitura de Vila Velha reserva mil vagas em cemitério particular

A maioria dos jazigos dos cemitérios públicos é perpétua, ou seja, pertence a famílias que são responsáveis também pela manutenção; jazigos públicos estão com a capacidade no limite
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 10:00

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 10:00

Data: 17/03/2017 - ES - Vila Velha - Enterro da Policial Militar aconteceu no Cemitério Parque da Paz - Editoria: Polícia - Foto: Guilherme Ferrari - NA
Cemitério Parque da Paz - Editoria: Polícia - Foto: Guilherme Ferrari - NA Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo A Gazeta
Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) está reservando mil vagas no cemitério particular Parque da Paz, localizado no bairro Ponta da Fruta. De acordo com o órgão, o objetivo é disponibilizá-las para enterros daquelas pessoas que não possuem jazigos perpétuos ou particulares.
Vila Velha possui seis cemitérios públicos espalhados pela cidade. A maioria dos jazigos é perpétua, ou seja, pertence a famílias que são responsáveis também pela manutenção. Já os jazigos públicos estão com a capacidade no limite. As novas vagas serão pagas de acordo com a demanda e o número de enterros.
"Após três anos, os ossos serão transferidos para um ossuário municipal. As sepulturas usadas serão pagas mensalmente, de acordo com o contrato que está sendo assinado"
Marizete de Oliveira Silva - Secretária municipal de Serviços Urbanos
A secretária disse, ainda, que as vagas oferecidas serão para todos que solicitarem, independentemente se forem para possíveis vítimas da Covid-19.

SOLICITAÇÃO DO EXÉRCITO

Vila Velha recebeu um ofício na última semana, enviado pelo Comando da 1ª Região Militar do Exército, no qual a instituição solicitou levantamentos estatísticos sobre a quantidade de cemitérios, sepulturas disponíveis e capacidade de sepultamento diário.
O documento apresenta como justificativa a consolidação de resposta ao Departamento Geral de Pessoal da instituição, no que se refere à pandemia de Covid-19. A prefeitura esclarece, ainda, que o documento já está sendo respondido conforme a solicitação da instituição militar.

Veja Também

Com alta demanda, cemitério de SP abre 90 covas por dia

Prefeitura faz ação em cemitério na Bahia: 'Não queremos você aqui'

Covid-19: cemitérios e funerárias se preparam para aumento da demanda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados