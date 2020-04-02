Prefeitura faz ação em cemitério na Bahia: 'Não queremos você aqui'

Cemitério de Jussari, no sul da Bahia recebeu uma nova pintura Crédito: Reprodução

A prefeitura de Jussari (498 km de Salvador) pintou nos muros do cemitério da cidade uma campanha contra a disseminação do coronavírus.

Desde o início da semana, o muro passou a trazer a seguinte mensagem: "Fica em casa. Não queremos você aqui". A inciativa seguiu orientação do prefeito Antonio Valete (PSD).

A prefeitura divulgou a foto em suas redes sociais com uma mensagem de defesa do isolamento social.