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Covid-19

Prefeitura faz ação em cemitério na Bahia: 'Não queremos você aqui'

A inciativa contra a disseminação do coronavírus seguiu orientação da prefeitura de Jussari, localizada a 498 km de Salvador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 14:46

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 14:46

Cemitério de Jussari, no sul da Bahia recebeu uma nova pintura
Cemitério de Jussari, no sul da Bahia recebeu uma nova pintura Crédito: Reprodução
A prefeitura de Jussari (498 km de Salvador) pintou nos muros do cemitério da cidade uma campanha contra a disseminação do coronavírus.
Desde o início da semana, o muro passou a trazer a seguinte mensagem: "Fica em casa. Não queremos você aqui". A inciativa seguiu orientação do prefeito Antonio Valete (PSD).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A prefeitura divulgou a foto em suas redes sociais com uma mensagem de defesa do isolamento social.
"De forma lúdica mas com uma mensagem séria a prefeitura de Jussari intensifica campanha de prevenção contra o Coronavírus".

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