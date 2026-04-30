Vai ver a Shakira no Rio? Relembre 5 shows marcantes da cantora no Brasil

Público se prepara para receber Shakira em Copacabana em mais um momento histórico Crédito: Imagem: Frederic Legrand - COMEO | Shutterstock

Em 02 de maio, a cantora Shakira promete parar o Rio de Janeiro com um show gratuito que fará na Praia de Copacabana, que irá reunir cerca de 2 milhões de pessoas. A apresentação faz parte do evento “Todo Mundo no Rio”, que começou em 2024 e já integra o calendário oficial — com edições garantidas até 2028.

Às 17h30, a festa começará com apresentações de dois DJs convidados no palco montado em frente ao Copacabana Palace. O show da Shakira está previsto para iniciar às 21h45 e deve durar cerca de duas horas. Ainda conforme a Prefeitura do Rio de Janeiro, será o maior palco de todas as edições do “Todo Mundo no Rio”, com 2.500 m².

Além disso, a apresentação da cantora deve movimentar a economia da cidade em aproximadamente R$ 800 milhões, segundo estudo divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e da Riotur.

Para começar a entrar no clima, relembre 5 shows marcantes da Shakira no Brasil!

1. Pop Music Festival (2011)

No Pop Music Festival de 2011, Shakira subiu ao palco do Estádio do Morumbi para um público de mais de 53 mil pessoas, apresentando uma estética vibrante. O espetáculo equilibrou perfeitamente a modernidade de faixas como “Loca” e o hino “Waka Waka” com o peso emocional de clássicos como “Si Te Vas”, “Inevitable” e o sucesso global “Whenever, Wherever”.

Com coreografias intensas e uma presença de palco magnética, a artista transitou entre diferentes fases de sua trajetória, enquanto a plateia brasileira — cantando em coro tanto em espanhol quanto em inglês — reafirmou a profunda conexão e familiaridade com sua discografia, construída ao longo de décadas.

2. Rock in Rio (2011)

O show de Shakira no Rock in Rio 2011 consolidou-se como um dos capítulos mais icônicos da história da cantora com o Brasil. Dominando o Palco Mundo com hits como “Waka Waka”, “Hips Don’t Lie” e “Whenever, Wherever”, a artista encantou a multidão ao manter uma comunicação constante e carinhosa em português.

O ápice da noite foi o encontro histórico com Ivete Sangalo para uma performance vibrante de “País Tropical”, celebrando a cultura local. Marcada pela espontaneidade — incluindo o famoso abraço em um fã que invadiu o palco —, a apresentação transformou o encerramento em um enorme coro coletivo, provando que a proximidade da artista com o público brasileiro vai muito além da música.

3. Encerramento da Copa do Mundo (2014)

Como a única artista a performar em três edições do torneio, Shakira protagonizou um momento memorável no encerramento da Copa do Mundo de 2014, no Maracanã. Embora a música oficial da FIFA fosse interpretada por outros artistas, o sucesso estrondoso de “La La La (Brazil 2014)” e a forte mobilização dos fãs na internet garantiram sua participação na cerimônia final.

Acompanhada por Carlinhos Brown e Ivete Sangalo, ela fundiu ritmos brasileiros à sua sonoridade global, apresentando um espetáculo transmitido para bilhões de pessoas . Diante de um estádio lotado, a performance foi coroada por um toque de ternura quando a cantora levou seu filho primogênito, Milan, para os holofotes, reafirmando tanto sua projeção mundial quanto o vínculo afetivo indissolúvel que mantém com o Brasil.

O retorno aos palcos na El Dorado World Tour reuniu grandes sucessos e forte conexão de Shakira com o público brasileiro Crédito: Imagem: Jeff Schultes | Shutterstock

4. El Dorado World Tour (2018)

A turnê marcou o retorno de Shakira aos palcos após um problema sério nas cordas vocais que quase a afastou definitivamente da música. No Brasil, com apresentações em São Paulo e Porto Alegre, a cantora retomou a carreira com um espetáculo de grande escala, apoiado por projeções em LED de alta definição e uma estrutura de palco que favorecia a interação com o público.

A cantora abriu o show com “Estoy Aquí”, um de seus primeiros sucessos, enquanto o repertório ao longo da noite resgatou diferentes fases da carreira, funcionando como uma celebração de sua trajetória e do apoio recebido durante o período de recuperação.

5. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (2025)

A abertura da “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, em 2025, no Rio de Janeiro, apresentou uma síntese da trajetória de Shakira ao combinar diferentes momentos de sua carreira em um único espetáculo. O setlist reuniu faixas de sucessos, estruturando uma narrativa que percorre sua evolução artística.