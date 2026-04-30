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Investigação

Polícia divulga foto de suspeito de matar jovem em Ibiraçu

Guilherme de Moura Shaffer, de 26 anos, é acusado de envolvimento na morte de um adolescente ocorrida em outubro do ano passado

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 17:52

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

30 abr 2026 às 17:52
Guilherme de Moura Shaffer de 26 anos segue foragido Polícia Civil

Um jovem de 26 anos, identificado como Guilherme de Moura Shaffer, é procurado pela Justiça por ser apontado como mandante do assassinato de um adolescente na localidade de Campagnaro, em Ibiraçu, região Norte do Espírito Santo. O crime, segundo a Polícia Civil, teria sido motivado por disputa ligada ao tráfico de drogas. A foto e o nome do suspeito foram divulgados pela polícia na tarde desta quinta-feira (30).

De acordo com a investigação, Guilherme teve a prisão preventiva decretada durante o andamento das investigações. Na época, ele já cumpria pena em regime semiaberto, mas fugiu após sair para trabalho externo, no dia 3 de outubro de 2025, e não retornou à unidade prisional. 

Ainda segundo a polícia, durante uma tentativa de recaptura, o suspeito reagiu à abordagem e atirou contra os policiais. Em seguida, fugiu de carro, invadiu uma empresa siderúrgica, atropelou um vigilante na portaria e escapou para uma área de mata. Desde então, ele segue foragido. Informações sobre o paradeiro podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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