Polícia divulga foto de suspeito de matar jovem em Ibiraçu

Um jovem de 26 anos, identificado como Guilherme de Moura Shaffer, é procurado pela Justiça por ser apontado como mandante do assassinato de um adolescente na localidade de Campagnaro, em Ibiraçu, região Norte do Espírito Santo. O crime, segundo a Polícia Civil, teria sido motivado por disputa ligada ao tráfico de drogas. A foto e o nome do suspeito foram divulgados pela polícia na tarde desta quinta-feira (30).