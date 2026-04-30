'Fim se aproximando': a 30 gols do milésimo, CR7 fala em adeus à carreira

O gol de Cristiano Ronaldo contra o Al-Ahli foi o 970º de sua carreira. Com a quantidade de jogos restantes na temporada, é pouco provável que o craque de 41 anos alcance o milésimo até a Copa do Mundo, mas, com seu retrospecto recente, o feito pode ocorrer ainda este ano. Já o título saudita está mais perto: o Al-Nassr lidera o campeonato com 79 pontos, oito à frente do Al-Hilal, que tem um jogo a menos. Restam quatro rodadas para o fim da competição, o que significa que os líderes têm uma boa vantagem para administrar rumo à taça.



