ES recebe alerta de tempestades com granizo e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de tempestades válidos para o sábado (13) no Espírito Santo. Um dos avisos meteorológicos é de cor amarela, o mais baixo na escala de risco, e compreende todo o território capixaba.





Já o segundo alerta é de cor laranja, de risco intermediário, e abrange 49 cidades. Para os municípios são previstos ventos intensos de até 100 km/h, chuvas entre 50 e 100 milímetros no dia e possibilidade de queda de granizo.





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