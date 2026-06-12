ES recebe alerta de tempestades com granizo e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de tempestades válidos para o sábado (13) no Espírito Santo. Um dos avisos meteorológicos é de cor amarela, o mais baixo na escala de risco, e compreende todo o território capixaba.
Já o segundo alerta é de cor laranja, de risco intermediário, e abrange 49 cidades. Para os municípios são previstos ventos intensos de até 100 km/h, chuvas entre 50 e 100 milímetros no dia e possibilidade de queda de granizo.
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Cidades sob alerta laranja
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
Serviço
Telefones úteis
■ Defesa Civil: 199
■ Corpo de Bombeiros: 193