AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tempo

ES recebe alerta de tempestades com granizo e ventos de até 100 km/h

O Inmet divulgou dois novos avisos meteorológicos para o Espírito Santo: o mais brando vale para todo o território capixaba, enquanto o de risco intermediário abrange 49 cidades

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 13:47

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

12 jun 2026 às 13:47
Inmet previsão do tempo 13 de junho
ES recebe dois novos alertas de tempestades Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de tempestades válidos para o sábado (13) no Espírito Santo. Um dos avisos meteorológicos é de cor amarela, o mais baixo na escala de risco, e compreende todo o território capixaba.


Já o segundo alerta é de cor laranja, de risco intermediário, e abrange 49 cidades. Para os municípios são previstos ventos intensos de até 100 km/h, chuvas entre 50 e 100 milímetros no dia e possibilidade de queda de granizo. 


LEIA TAMBÉM | Alerta de chuva e granizo nesta sexta-feira (12)

Cidades sob alerta laranja

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Pancas
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana

Serviço

Telefones úteis

■ Defesa Civil: 199
■ Corpo de Bombeiros: 193

Veja Também 

Padre Thiago da Silva Vargas pertence ao clero da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Padre capixaba se torna mestre e entra para a elite mundial da liturgia

Hambúrgueres da Copa da lanchonete Foodies, em Vitória

Restaurantes do ES criam de hambúrguer a gelato para torcer pelo Brasil

3 dicas de maquiagem para curtir os jogos do Brasil no Mundial.

3 dicas de maquiagem para curtir os jogos do Brasil no Mundial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Usuários do Instagram, WhatsApp e Facebook relatam instabilidades
Imagem de destaque
Tecnécio-99: o que é o material radiativo envolvido em incidente na USP e para que é usado
Imagem de destaque
Irã diz que 'nada foi finalizado' após Trump dizer que acordo está próximo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados