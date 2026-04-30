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Seu ambiente de trabalho está alinhado ao Feng Shui para gerar resultados?

Organização do espaço e posicionamento no escritório impactam foco, estresse e desempenho
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 17:54

Técnicas do Feng Shui favorecem o foco, a estabilidade e a clareza mental no trabalho (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Técnicas do Feng Shui favorecem o foco, a estabilidade e a clareza mental no trabalho Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
A forma como uma pessoa se posiciona no ambiente de trabalho pode influenciar diretamente sua produtividade, nível de estresse e até desempenho profissional. Elementos como a direção da mesa, a visibilidade da porta, a circulação de pessoas e a organização do espaço interferem na concentração e na sensação de segurança durante a jornada. Esse conceito é estudado tanto pela psicologia quanto por práticas como o Feng Shui, que analisam a relação entre o espaço físico e o comportamento humano.

Posição da mesa de trabalho

Re Cámp, especialista em Feng Shui e astróloga, explica que o ambiente de trabalho precisa favorecer o foco, a estabilidade e clareza mental. Segundo ela, a posição da mesa, por exemplo, é um dos fatores mais relevantes dentro dessa lógica. “Quando a pessoa trabalha de costas para a porta ou em um ponto de passagem constante, o corpo entra em estado de alerta. Isso gera cansaço, ansiedade e queda de rendimento ao longo do dia”, afirma.
Dentro do Feng Shui, existe um conceito conhecido como “posição de comando”, que orienta que a mesa de trabalho deve estar posicionada de forma que a pessoa consiga ver a porta, sem ficar diretamente alinhada a ela. Essa configuração aumenta a sensação de controle e reduz distrações. Quando essa lógica não é respeitada, os efeitos podem ser percebidos no dia a dia.
A organização do espaço, a iluminação adequada e a ausência de elementos quebrados também contribuem para um ambiente de trabalho mais produtivo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
A organização do espaço, a iluminação adequada e a ausência de elementos quebrados também contribuem para um ambiente de trabalho mais produtivo Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Outros fatores que influenciam o desempenho

Além da posição da mesa, outros fatores influenciam o desempenho no trabalho. A organização do espaço, a iluminação adequada e a ausência de elementos quebrados ou sem função contribuem para um ambiente mais produtivo. No Feng Shui, a mesa também pode ser analisada por meio do Baguá, mapa energético que identifica áreas relacionadas à carreira, ao reconhecimento e à prosperidade.
“Quando a pessoa organiza o espaço com intenção, ela cria um ambiente que sustenta suas metas. Pequenos ajustes no posicionamento e na energia do local podem refletir em mais clareza, menos desgaste e melhores resultados”, afirma Re Cámp.

Impactos do ambiente na produtividade

Empresas que investem em bem-estar no ambiente de trabalho tendem a apresentar equipes mais engajadas e produtivas. A atenção ao espaço físico, portanto, deixa de ser apenas estética e passa a ser estratégica. Ajustes simples na posição da mesa ou na organização do escritório podem representar uma mudança significativa na forma como o trabalho é realizado.
Ao observar o ambiente com mais atenção , é possível identificar pontos de melhoria que impactam diretamente o desempenho profissional. A relação entre espaço e comportamento mostra que produtividade não depende apenas de esforço, mas também do ambiente que sustenta esse esforço diariamente.
Por Eluan Carlos H. Bürger

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