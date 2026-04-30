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Cultura

Lançamentos da HBO Max em maio de 2026: 5 filmes e séries imperdíveis

O mês reúne novas e aguardadas produções, que complementam o catálogo do streaming
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 16:54

O mês de maio promete agitar o catálogo da HBO Max com uma seleção variada de estreias (Imagem: jeckpress | Shutterstock)
O mês de maio promete agitar o catálogo da HBO Max com uma seleção variada de estreias Crédito: Imagem: jeckpress | Shutterstock
Maio chega recheado de novidades para os assinantes da HBO Max. O mês reúne adaptações literárias aguardadas, retornos nostálgicos, live-actions de mangá, animações adultas e uma colaboração inédita entre a A24 e uma das artistas mais influentes da música contemporânea. Para ajudar na escolha, reunimos os cinco lançamentos mais esperados — e quando cada um chega à plataforma. Confira!

1. O Morro dos Ventos Uivantes – 01/05

&#8220;O Morro dos Ventos Uivantes&#8221; traz um romance atormentado entre Catherine e Heathcliff no Yorkshire do século XVIII (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)
“O Morro dos Ventos Uivantes” traz um romance atormentado entre Catherine e Heathcliff no Yorkshire do século XVIII Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.
Publicado em 1847, o único romance da escritora britânica Emily Brontë ganhou uma nova adaptação cinematográfica pelas mãos da diretora Emerald Fennell. A história se passa entre o final do século XVIII e o início do XIX em Yorkshire, na Inglaterra, e acompanha as relações entre duas famílias — os Earnshaw e os Linton — centradas na intensa ligação entre Heathcliff e Catherine Earnshaw.
Ele é um órfão adotado pelo pai dela e passa a viver com a família em Wuthering Heights, mas a diferença social os separa de maneiras que atravessam gerações. Margot Robbie interpreta Catherine e Jacob Elordi vive Heathcliff nessa versão que arrecadou US$ 241 milhões no mundo, com orçamento de produção de US$ 80 milhões.

2. Margarida: Que Sua Lenda Valha a Pena – 2ª temporada – 04/05

&#8220;Margarida: Que Sua Lenda Valha a Pena&#8221; retorna prometendo aprofundar os mistérios sobre a herança do trono e as manipulações da vilã Delfina (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)
“Margarida: Que Sua Lenda Valha a Pena” retorna prometendo aprofundar os mistérios sobre a herança do trono e as manipulações da vilã Delfina Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max
Quem cresceu cantando “pobre dos ricos” vai entender a emoção desta estreia. Criada por Cris Morena, a novela traz a filha perdida de Flor e do Conde Máximo — personagens do universo de Floricienta, a versão argentina de Floribella — e conquistou o título de produção argentina mais vista da plataforma na América Latina em sua estreia. A primeira temporada, composta por 40 episódios de aproximadamente 40 minutos cada, apresentou Margarida, Merlín e a vilã Delfina.
Na segunda fase, a trama promete se aprofundar nos mistérios sobre a herança do trono e nas manipulações de Delfina, que agora enfrenta o desafio de manter suas mentiras diante da verdadeira herdeira. O retorno de Mora Bianchi como Margarida e Ramiro Spangenberg como Merlín é confirmado, assim como o de Isabel Macedo no papel da icônica vilã. A nova temporada terá mais de 30 músicas inéditas, mantendo a tradição de clipes e coreografias, marca registrada de Cris Morena.

3. Song of the Samurai – 09/05

&#8220;Song of the Samurai&#8221; é a adaptação do mangá &#8220;Chiruran: Shinsengumi Requiem&#8221;, acompanhando a Shinsengumi como última linha de defesa do xogunato no Japão feudal (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)
“Song of the Samurai” é a adaptação do mangá “Chiruran: Shinsengumi Requiem”, acompanhando a Shinsengumi como última linha de defesa do xogunato no Japão feudal (Imagem: Reprodução digital | HBO Max) Crédito:
Para os fãs de live-action e cultura japonesa, maio reserva uma das apostas mais aguardadas do mês. A HBO Max lança globalmente “Song of the Samurai”, série japonesa baseada no mangá “Chiruran: Shinsengumi Requiem”, de Umemura Shinya — também conhecido por “Record of Ragnarok”.
A trama é ambientada no final do período Edo, em Kyoto, e acompanha a Shinsengumi, grupo de samurais que atuou como última linha de defesa do xogunato durante um dos momentos mais turbulentos da história do Japão.
O núcleo emocional da série gira em torno de Hijikata Toshizo, interpretado por Yamada Yuki, e suas relações com Kondo Isami e Okita Soji. O elenco conta ainda com Go Ayano e Nakajima Kento. O roteiro é assinado por Sakai Masaaki, com direção de Watanabe Kazutaka.

4. Rick and Morty – 9ª temporada – 25/05

&#8220;Rick and Morty&#8221; chega à sua nona temporada mantendo o humor caótico e as aventuras interdimensionais (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)
“Rick and Morty” chega à sua nona temporada mantendo o humor caótico e as aventuras interdimensionais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.
Para os fãs de animação adulta, chega a nona temporada de “Rick and Morty”. Criada por Dan Harmon e com produção executiva de Harmon e do showrunner Scott Marder, a série promete novas aventuras interdimensionais do cientista Rick Sanchez e de seu neto Morty Smith, mantendo o humor caótico e as histórias cada vez mais absurdas que marcaram a animação ao longo dos anos. A produção garante que a temporada é feita por humanos de verdade, com características humanas reais, e promete diversão orgânica de primeira qualidade.

5. The Moment – 29/05

&#8220;The Moment&#8221; acompanha uma artista em ascensão enfrentando as pressões psicológicas da indústria musical enquanto se prepara para sua primeira turnê em arenas (Imagem: Reprodução digital | A24)
“The Moment” acompanha uma artista em ascensão enfrentando as pressões psicológicas da indústria musical enquanto se prepara para sua primeira turnê em arenas Crédito: Imagem: Reprodução digital | A24
Dirigido por Aidan Zamiri — veterano de videoclipes em sua estreia em longas-metragens —, o filme acompanha a vida interior de uma artista em ascensão enquanto ela enfrenta as pressões psicológicas da indústria musical e se prepara para sua primeira turnê em arenas. Charli xcx assina a ideia original e a produção ao lado de David Hinojosa, garantindo ao projeto a pegada sem concessões que define sua fase musical mais recente.
O roteiro, escrito por Zamiri em parceria com Bertie Brandes, promete um retrato sem filtros da mercantilização da personalidade em uma era em que a marca muitas vezes ofusca a própria arte. O elenco reúne Alexander Skarsgård, Kylie Jenner, Rachel Sennott, Rosanna Arquette e Jamie Demetriou — um manifesto do encontro entre as it girls e a elite A-list de 2026.

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