Bahia registra terceira morte por coronavírus

A Bahia registrou nesta quinta-feira (2) a sua terceira morte por Covid-19.
A vítima é um homem de 88 anos que estava internado desde o dia 23 de março em unidade de terapia intensiva de um hospital particular de Salvador. Ele era diabético, cardiopata e foi fumante por 40 anos.
Outras duas pessoas morreram na Bahia por Covid-19: um homem de 64 anos e outro de 74.
De acordo com balanço parcial divulgado nesta quinta-feira (2) pelo governador Rui Costa (PT), 267 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus no estado. Outros 1.763 casos testados foram descartados.