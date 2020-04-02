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Covid-19 no Brasil

Bahia registra terceira morte por coronavírus

A vítima é um homem de 88 anos que estava internado desde o dia 23 de março em unidade de terapia intensiva de um hospital de Salvador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 14:32

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 14:32

Covid-19
Na Bahia, 267 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus  Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash
A Bahia registrou nesta quinta-feira (2) a sua terceira morte por Covid-19.
A vítima é um homem de 88 anos que estava internado desde o dia 23 de março em unidade de terapia intensiva de um hospital particular de Salvador. Ele era diabético, cardiopata e foi fumante por 40 anos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Outras duas pessoas morreram na Bahia por Covid-19: um homem de 64 anos e outro de 74.
De acordo com balanço parcial divulgado nesta quinta-feira (2) pelo governador Rui Costa (PT), 267 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus no estado. Outros 1.763 casos testados foram descartados.

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