Leitores lamentam morte por Covid-19 e alertam para isolamento

Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

O óbito foi decorrente de transmissão comunitária, quando não se sabe quem foi o transmissor da Covid-19. O secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, enfatizou que hábitos sejam mudados, como evitar apertos de mãos, além de reforçar a importância do isolamento social.

Luis Carlos Reblin, subsecretário estadual de Saúde, informou que o Espírito Santo tem 120 casos confirmados do novo coronavírus e que esse número aumentará nesta quinta-feira, com os resultados de novos testes.

Leitores de A Gazeta lamentaram morte do homem e alertaram para a importância do isolamento social como forma de evitar a transmissão do coronavírus. Confira alguns comentários:

Triste! Mas continuem tomando cuidado, quem anda na rua, quem vai ao supermercado e à feira, porque tem pessoas que não entenderam as recomendações ou não acreditam que o vírus é forte. Não dão a mínima para outras pessoas. Fui à feira ontem e estava cheia de pessoas de risco sem cuidado, velhos e crianças de colo. Deveria ter alguém da prefeitura fazendo orientações para evitar aumentar o contágio. (Amarildo Poltronieri Perini)

Agora as pessoas se conscientizam de que o assunto é sério. (Andreia Goncalves)

Isso iria conhecer mais cedo ou mais tarde e vão ser muitas mortes ainda, infelizmente. Só me pergunto se a equipe de enfermeiros já tem transporte específico para eles ou se vão de no mesmo busão da linha 860 ou o 815, para segurança dos capixabas que usam essas linhas? (Ducineia Jastrow)

Enquanto isso no ES vemos muitas pessoas que teriam condições de ficarem em suas casas andando nas ruas como se nada estivesse acontecendo... Lamentável! (Danilo Storch Kühl)

Vamos cobrar o hospital de campanha! (Juliana Rodrigues)

Infelizmente, tem gente que só vai cair na real quando morrer alguém na família… A situação é tensa no mundo todo e é necessário medidas de prevenção. Somente nos EUA ontem morreram mais de 1200 pessoas de coronavírus. (Adão José Bourguignon Vedova)

A morte maior está sendo a do Estado! Parado, sem geração de renda, sem comércio, com os grandes se apoderado dos pequenos. Se realmente morreu uma pessoa de coronavírus no Estado, deixo minhas condolências. Mais o maior vírus do ES é Casagrande! (Michell Oliveira)

Vamos torcer para que ninguém da sua família seja acometido com esse mal, que aí verá que se o sistema de saúde colapsar não vai importar a quantidade de dinheiro que tenha, nem o melhor plano de saúde: vai morrer na porta do hospital sem atendimento. É pra isso que serve o isolamento, para que o cenário que descrevi não aconteça. (Daniel Braga Michell Oliveira)

Risco econômico vai matar muito mais. Não morre ninguém por mais nada, não? (Rhander Pena)

Qual doença que você conhece que já matou mais de 40 mil pessoas em três meses? Não é uma disputa, devemos tomar cuidado com todas. A imprensa tem ajudado muito na conscientização das pessoas, se não fosse por ela já teríamos virado uma Itália ou Espanha. Acordem para a vida! Não é disputa de qual mata mais. (Juliana Lima)

As pessoas comentam com tanto rancor. Questionam e justificam pela existência de doenças preexistentes, por isso morreram . Eu fico me questionando: se seu familiar tem problemas de saúde, ele pode morrer? Não faz diferença? Vamos ter mais amor no coração! É uma vida, tem familiares sofrendo, poderia ser eu ou você, poderia seus pais, irmãos ou filhos. E aí, faria diferença em sua vida? O ser humano precisa de empatia, isso sim. (Alcineia Costa)

Economistas e empresários mandando trabalhar, médicos e especialistas mandando fazer isolamento horizontal: quem devemos ouvir? A informação é salutar, sobretudo quando há um presidente negando a ciência, os fatos. (Adriano Lima)

Está claro que existem outras doenças que anualmente matam mais que essa, o problema não está aí, o problema está na alta virulência e escala de contaminação e a quantidade de pessoas que terão que ser ingressadas em uma UTI. O SUS está preparado para isso? Aqui na Espanha já tem um protocolo estipulado de prescrever para os pacientes acima de 80 anos simplesmente morfina para diminuir o sofrimento. Os crematórios estão funcionando 24 horas ao dia e os corpos estão sendo empilhados em uma pista de patinação sobre gelo, porque já não tem frigorífico suficiente. (Liliane Donner)

Me perdoe o comentário, mas tem que fazer terrorismo mesmo para as pessoas se conscientizarem que a situação é crítica e isso tudo não é brincadeira! A Grande Vitória está em uma situação perigosa demais! E as pessoas que não estão se resguardando vão passar o vírus para quem está se resguardando! Isso tudo é uma bola de neve! Ninguém está tomando ciência disso! (Priscila Mara Soares)

E as pessoas nas ruas fazendo corrida, aglomerando em supermercado, reuniões de família no domingo, padaria movimentada, como se nada estivesse acontecendo. Meus sentimento a essa família. (Mariana Reis)

Meu Deus… que tristeza! Infelizmente ainda existem pessoas que não estão respeitando e ficando nas ruas! Triste. (Rayanne Venial)

Infelizmente a maioria do povo brasileiro que morrer com essa doença provavelmente será devido a ignorância. O ato de ignorar a realidade, lamentável. (Edmilson Viana)

Sá nesse período de quarentena já morreram uns 100 de assassinato, mais uns 150 de outras doenças e mais uns 80 de acidente, isso só no Espírito Santo. (Rosemberg Almeida)

Agora imagine quando tiver todo mundo nos hospitais infectado e você se acidentar, chegar para ser atendido e não tiver vaga. Vai morrer do lado de fora sem atendimento e não vai poder culpar ninguém. (Eduardo Bryzil)

“E outras doenças que matam?” É o que muitos só sabem perguntar... mas respondendo a pergunta: elas estão aí! Só que a doença que surgiu neste ano é nova, não se sabe sobre ela e não há nada por enquanto para combatê-la a não ser as medidas de segurança e contenção. Parem com a ignorância! (Rosemberg Almeida)

Para os que estão dizendo que é só um, esse “um” era uma pessoa, um ser humano. Um pai de família, um avó, o amor da vida de alguém. Independentemente do histórico de doença desse homem, é preciso respeito. Serão tempos tenebrosos e eu estou apavorada. (Grasy Silva)