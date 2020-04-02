Lojistas que insistirem em abrir as lojas poderam ser multados Crédito: Vitor Jubini

Mesmo com todos os pedidos e medidas recomendando o isolamento social e o fechamento de comércios não essenciais neste momento de pandemia do coronavírus , muitos comerciantes seguem desrespeitando as recomendações de manterem as portas fechadas Na Grande Vitória e também no Interior do Espírito Santo

Your browser does not support the audio element. É hora de multar quem descumpre recomendações, diz secretário da Saúde do ES

Por conta do descumprimento, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou nesta quinta-feira (2), em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, que a situação chegou ao ponto de já aplicar multas a quem segue abrindo os estabelecimentos.

"Na reunião de ontem (quarta-feira) que tive com o governador e também com o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, revisamos todo o conjunto de legislações e decidimos que de fato é chegado o momento, inclusive, de aplicar multas e penalidades a todo e qualquer descumprimentos dessas medidas estipuladas para o Estado do Espírito Santo. Não é possível que qualquer setor da sociedade ou da economia não compreenda a gravidade do que estamos vivendo", detalhou Nésio.

O secretário demonstrou preocupação principalmente com as áreas mais vulneráveis, como as comunidades carentes, onde muitos bares e pequenos comércios seguem de portas abertas, o que eleva o potencial de transmissão da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

"Na hora que ela chegar nas comunidades carentes e desfavorecidas financeiramente, o impacto na letalidade que isso pode ter nessa população mais frágil é grande. Até agora ela tem se comportado dentro dos setores mais ricos da sociedade e a partir de agora é possível que ela possa ir para a periferia. Isso terá consequências graves. Estamos protegendo a vida dos trabalhadores, principalmente a da comunidade ao pedir que fiquem fechados", reforçou.

O pedido vai de acordo com o que boa parte dos países estão adotando para conter o avanço do coronavírus, acrescentou Nésio.