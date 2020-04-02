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Coronavírus

'É hora de multar quem descumpre recomendações', diz secretário da Saúde do ES

Secretário do Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que o governo poderá punir quem mantiver comércios não essenciais abertos mesmo com os decretos estaduais recomendando o fechamento: 'Estamos protegendo a vida dos trabalhadores'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 10:25

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 10:25

Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande: decreto para fechamento de lojas vai até semana que vem
Lojistas que insistirem em abrir as lojas poderam ser multados Crédito: Vitor Jubini
Mesmo com todos os pedidos e medidas recomendando o isolamento social e o fechamento de comércios não essenciais neste momento de pandemia do coronavírus, muitos comerciantes seguem desrespeitando as recomendações de manterem as portas fechadas Na Grande Vitória e também no Interior do Espírito Santo.
É hora de multar quem descumpre recomendações, diz secretário da Saúde do ES

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Por conta do descumprimento, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou nesta quinta-feira (2), em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, que a situação chegou ao ponto de já aplicar multas a quem segue abrindo os estabelecimentos.
"Na reunião de ontem (quarta-feira) que tive com o governador e também com o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, revisamos todo o conjunto de legislações e decidimos que de fato é chegado o momento, inclusive, de aplicar multas e penalidades a todo e qualquer descumprimentos dessas medidas estipuladas para o Estado do Espírito Santo. Não é possível que qualquer setor da sociedade ou da economia não compreenda a gravidade do que estamos vivendo", detalhou Nésio.
O secretário demonstrou preocupação principalmente com as áreas mais vulneráveis, como as comunidades carentes, onde muitos bares e pequenos comércios seguem de portas abertas, o que eleva o potencial de transmissão da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

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"Na hora que ela chegar nas comunidades carentes e desfavorecidas financeiramente, o impacto na letalidade que isso pode ter nessa população mais frágil é grande. Até agora ela tem se comportado dentro dos setores mais ricos da sociedade e a partir de agora é possível que ela possa ir para a periferia. Isso terá consequências graves. Estamos protegendo a vida dos trabalhadores, principalmente a da comunidade ao pedir que fiquem fechados", reforçou.
O pedido vai de acordo com o que boa parte dos países estão adotando para conter o avanço do coronavírus, acrescentou Nésio.
"Essa providência é para proteger a vida dos capixabas e entender que o mais correto para o momento do Espírito Santo é fazer o que o mundo desenvolvido tem feito e estão fazendo no combate à epidemia do coronavírus, que é aumentar a testagem, que estamos aumentando, e determinar medidas de isolamento e distanciamento social. Essas medidas elas podem e devem ser atualizada a cada 7, 14 dias porque precisamos acompanhar com segurança a evolução da epidemia", concluiu o secretário.

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