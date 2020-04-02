Linhares tem seis casos confirmados de coronavírus

Ainda segundo a prefeitura, do total de casos confirmados, três são considerados curados clinicamente e outros três estão em isolamento.

Segundo o boletim epidemiológico, outros dois casos estão sob investigação e dois foram descartados após exames. Além de divulgar os casos, a Prefeitura de Sooretama pediu aos moradores que mantenham as medidas de proteção. Lembramos que agora, mais do que nunca, é preciso que toda a população reforce os cuidados para evitar a propagação do vírus, pede o boletim.