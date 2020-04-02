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Covid-19 no ES

Linhares tem seis casos confirmados de coronavírus

A cidade de Sooretama, também na Região Norte do Espírito Santo, registrou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 10:49

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 10:49

Prefeitura de Linhares
Dos casos do novo coronavírus confirmados em Linhares, 3 pacientes são considerados curados clinicamente Crédito: Tv Gazeta Norte
Subiu para seis o número de casos confirmados do novo coronavírus em Linhares, Região Norte do Espírito Santo. A prefeitura e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) chegaram a divulgar que eram sete casos, mas a informação foi corrigida pela Sesa, porque um paciente havia apenas sido atendido na cidade, mas reside em Sooretama. Com isso, o município vizinho registrou o primeiro caso de contaminação pela doença.
De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares nesta quarta-feira (01), a cidade registrou 155 notificações até o momento; 65 casos foram descartados e 84 são considerados suspeitos e aguardam resultado dos exames.
Ainda segundo a prefeitura, do total de casos confirmados, três são considerados curados clinicamente e outros três estão em isolamento. 

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A cidade de Sooretama, também na Região Norte do Espírito Santo, registrou nesta quarta-feira (01) o primeiro caso confirmado de contaminação pela Covid-19. O caso havia sido contabilizado como do município de Linhares pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas foi corrigido logo em seguida.

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Segundo o boletim epidemiológico, outros dois casos estão sob investigação e dois foram descartados após exames. Além de divulgar os casos, a Prefeitura de Sooretama pediu aos moradores que mantenham as medidas de proteção. Lembramos que agora, mais do que nunca, é preciso que toda a população reforce os cuidados para evitar a propagação do vírus, pede o boletim.

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