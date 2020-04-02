Linhares tem seis casos confirmados de coronavírus

Subiu para seis o número de casos confirmados do novo coronavírus em Linhares, Região Norte do Espírito Santo. A prefeitura e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) chegaram a divulgar que eram sete casos, mas a informação foi corrigida pela Sesa, porque um paciente havia apenas sido atendido na cidade, mas reside em Sooretama. Com isso, o município vizinho registrou o primeiro caso de contaminação pela doença.
De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares nesta quarta-feira (01), a cidade registrou 155 notificações até o momento; 65 casos foram descartados e 84 são considerados suspeitos e aguardam resultado dos exames.
Ainda segundo a prefeitura, do total de casos confirmados, três são considerados curados clinicamente e outros três estão em isolamento.
SOORETAMA
A cidade de Sooretama, também na Região Norte do Espírito Santo, registrou nesta quarta-feira (01) o primeiro caso confirmado de contaminação pela Covid-19. O caso havia sido contabilizado como do município de Linhares pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas foi corrigido logo em seguida.
Segundo o boletim epidemiológico, outros dois casos estão sob investigação e dois foram descartados após exames. Além de divulgar os casos, a Prefeitura de Sooretama pediu aos moradores que mantenham as medidas de proteção. Lembramos que agora, mais do que nunca, é preciso que toda a população reforce os cuidados para evitar a propagação do vírus, pede o boletim.