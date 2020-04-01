Prefeitura de São Mateus confirma mais dois casos de coronavírus

A Prefeitura de São Mateus, Norte do Espírito Santo, registrou mais dois casos de contaminação pelo novo coronavírus, nesta quarta-feira (1º). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dois novos casos confirmados fazem parte do ciclo social do primeiro infectado no município, um gerente bancário de 35 anos. Os dois casos ainda não foram confirmados pelo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A prefeitura informou ainda que os dois novos paciente infectados são um homem e uma mulher, um deles está em isolamento domiciliar, o outro em hospital.
O primeiro caso de contaminação por coronavírus em São Mateus foi confirmado no último domingo passado (29). O gerente bancário, de 35 anos, continua internado em hospital em isolamento.