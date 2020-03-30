Após a cidade de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, registrar o primeiro caso confirmado do novo coronavírus, o secretário da Saúde do município, Henrique Follador, revelou que outras sete pessoas estão sendo monitoradas.
Após confirmação de Covid-19, sete pessoas são monitoradas em São Mateus
A confirmação do primeiro caso de coronavírus na cidade foi divulgada neste domingo (29). O paciente Marcos Antônio Vieira dos Santos, de 35 anos, é gerente da agência bancária da Caixa Econômica Federal em São Mateus. Marcos está internado em isolamento em um hospital particular desde a última quinta-feira (26).
FAMILIARES E PROFISSIONAIS
De acordo com Henrique Follador, as pessoas que estão sendo monitoradas não apresentam sintomas da Covid-19, mas serão submetidas a exames. Desde ontem (domingo) nós já pedimos o isolamento dessas pessoas, ao todo são sete pessoas que se encontram mapeadas e monitoradas a partir de agora. Não apresentaram quadro viral da doença, mas necessitam agora, nesse momento, fazer a coleta para análise. São familiares e profissionais da instituição em que ele trabalha, revela o secretário.
INVESTIGAÇÃO
Sobre os procedimentos adotados a partir do primeiro caso confirmado, Follador ressalta que um trabalho de investigação já foi iniciado. O paciente continua internado e a Secretaria da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, já tomou as providências necessárias ao mapeamento de pessoas que estiveram com ele durante o trabalho, vida social e a partir de hoje vamos fazer as coletas dos materiais para encaminhar para o laboratório para ser feita a análise, ressalta.
Ainda segundo o secretário, um grupo de pessoas próximas ao paciente já está sendo monitorado, mas o número pode aumentar. Apresentando algum sintoma da doença, nós poderemos mapear e fazer a coleta dos exames, comenta ao falar sobre possíveis novos casos de contato com o paciente diagnosticado com coronavírus.
Para a reportagem de A Gazeta neste domingo (29), familiares de Marcos Antônio Vieira dos Santos, explicaram que ainda não sabem como o paciente pode ter sido infectado. Segundo eles, Marcos não realizou nenhuma viagem este ano e não apresentava nenhum problema de saúde. O caso está sendo investigado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).