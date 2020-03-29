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Covid-19

São Mateus confirma primeiro caso do novo coronavírus na cidade

De acordo com a prefeitura, o paciente está em isolamento hospitalar, sendo monitorado por equipes da Secretaria de Saúde

Publicado em 29 de Março de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 18:57
Prefeitura Municipal de São Mateus
Prefeitura Municipal de São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva - 12/012/2013
Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no município.  A informação foi divulgada através do Boletim Epidemiológico oficial, no final da tarde deste domingo (29). São Mateus também aparece com a primeira confirmação nos números divulgados pelo governador Renato Casagrande. Com 11 novos casos neste domingo, o Espírito Santo agora tem 72 registros de Covid-19 no total.
De acordo com a prefeitura, o paciente, que reside no município, procurou o sistema de saúde alegando estar com sintomas da doença. Ele está isolado em internação hospitalar,  sendo monitorado por equipes da Secretaria de Saúde.
De acordo com o Secretário Municipal de Saúde de São Mateus, Henrique Luis Follador, o paciente infectado é do sexo masculino e tem 35 anos. A família informou ao município que ele não tem histórico recente de viagem ao exterior. Devido a esse histórico, a prefeitura ainda  não conseguiu rastrear ou identificar a transmissão.
Ainda de acordo com o secretário, os colegas de trabalho com sintomas gripais estão sendo monitorados pela vigilância epidemiológica do município. 

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A prefeitura de São Mateus informou ainda que segue acompanhando outros cinco casos suspeitos da doença na cidade. Pelo menos sete casos já foram descartados. 

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