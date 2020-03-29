São Mateus confirma primeiro caso do novo coronavírus na cidade

A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no município. A informação foi divulgada através do Boletim Epidemiológico oficial, no final da tarde deste domingo (29). São Mateus também aparece com a primeira confirmação nos números divulgados pelo governador Renato Casagrande. Com 11 novos casos neste domingo, o Espírito Santo agora tem 72 registros de Covid-19 no total.
De acordo com a prefeitura, o paciente, que reside no município, procurou o sistema de saúde alegando estar com sintomas da doença. Ele está isolado em internação hospitalar, sendo monitorado por equipes da Secretaria de Saúde.
De acordo com o Secretário Municipal de Saúde de São Mateus, Henrique Luis Follador, o paciente infectado é do sexo masculino e tem 35 anos. A família informou ao município que ele não tem histórico recente de viagem ao exterior. Devido a esse histórico, a prefeitura ainda não conseguiu rastrear ou identificar a transmissão.
Ainda de acordo com o secretário, os colegas de trabalho com sintomas gripais estão sendo monitorados pela vigilância epidemiológica do município.
A prefeitura de São Mateus informou ainda que segue acompanhando outros cinco casos suspeitos da doença na cidade. Pelo menos sete casos já foram descartados.