São Mateus confirma primeiro caso do novo coronavírus na cidade

Prefeitura Municipal de São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva - 12/012/2013

De acordo com a prefeitura, o paciente, que reside no município, procurou o sistema de saúde alegando estar com sintomas da doença. Ele está isolado em internação hospitalar, sendo monitorado por equipes da Secretaria de Saúde.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde de São Mateus, Henrique Luis Follador, o paciente infectado é do sexo masculino e tem 35 anos. A família informou ao município que ele não tem histórico recente de viagem ao exterior. Devido a esse histórico, a prefeitura ainda não conseguiu rastrear ou identificar a transmissão.

Ainda de acordo com o secretário, os colegas de trabalho com sintomas gripais estão sendo monitorados pela vigilância epidemiológica do município.