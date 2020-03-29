São Mateus revoga toque de recolher durante a noite e madrugada

Prefeitura de São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo a prefeitura, a principal alteração no novo decreto é a suspensão do toque de recolher. A decisão restringia, com algumas exceções, a circulação de todas as pessoas nas ruas durante o período noturno, das 21h até 5h.

De acordo com o prefeito, as alterações são para consolidar todas as medidas de enfrentamento ao coronavírus, conforme os decretos publicados pelo governo do Estado.

O Estado, no seu pronunciamento, acertadamente, de forma técnica e prudente, se posicionou por continuar adotando as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), priorizando a preservação da vida da população capixaba. Estamos alinhando nossas ações, pois nosso objetivo é o mesmo: salvar a vida das pessoas, disse Santana.

O novo documento determina ainda que continuam suspensas as atividades de academias, centros comerciais, estabelecimentos de comércio não essencial, com as lojas podendo realizar a entrega de produtos.