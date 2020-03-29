São Mateus revoga toque de recolher durante a noite e madrugada

A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, revogou o toque de recolher que foi imposto no município na última semana. O prefeito Daniel Santana publicou, nesta sexta-feira (27), um novo decreto alterando algumas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus na cidade.
Segundo a prefeitura, a principal alteração no novo decreto é a suspensão do toque de recolher. A decisão restringia, com algumas exceções, a circulação de todas as pessoas nas ruas durante o período noturno, das 21h até 5h.
De acordo com o prefeito, as alterações são para consolidar todas as medidas de enfrentamento ao coronavírus, conforme os decretos publicados pelo governo do Estado.
O Estado, no seu pronunciamento, acertadamente, de forma técnica e prudente, se posicionou por continuar adotando as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), priorizando a preservação da vida da população capixaba. Estamos alinhando nossas ações, pois nosso objetivo é o mesmo: salvar a vida das pessoas, disse Santana.
O novo documento determina ainda que continuam suspensas as atividades de academias, centros comerciais, estabelecimentos de comércio não essencial, com as lojas podendo realizar a entrega de produtos.
Além disso, continuam suspensas as aulas nas escolas das redes pública e privada pelo prazo de 15 dias, a contar a partir de 23 de março.