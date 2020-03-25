Médicos cubanos vão ajudar no combate ao coronavírus no ES

A Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, convocou médicos cubanos para reforçar as ações de combate ao coronavírus no município. Esses profissionais permaneceram no Brasil após o fim do programa Mais Médicos, em novembro de 2018.
Os médicos cubanos foram convocados por um decreto assinado pelo prefeito Daniel Santana. De acordo com a prefeitura, oito médicos se apresentaram rapidamente após a publicação do documento. Eles estão habilitados a atuar em ações para enfrentar o avanço da pandemia, além de outras demandas da saúde do município.
"À medida que a cidade for precisando, vamos convocando esses profissionais que serão fundamentais nas nossas estratégias de saúde. Eles deram uma resposta rápida depois da convocação. Os oito já estão cadastrados", explicou o secretário municipal de saúde, Henrique Follador.
A prefeitura informou ainda que a convocação vai até que pandemia de coronavírus seja controlada no Brasil.
NOVAS UTI'S COM RESPIRADOR
Além da covocação dos cubanos, a prefeitura de São Mateus tomou outras medidas para atender a população nesse período. A prefeitura contratou cinco Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) Móveis para atendimento de urgência e emergência. Elas ficarão distribuídas na cidade para atendimento aos casos que necessitem de remoções rápidas até uma unidade hospitalar. As unidades contam com respirador completo e outros equipamentos.