Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Mateus

Médicos cubanos vão ajudar no combate ao coronavírus no ES

Esses profissionais permaneceram no Brasil após o fim do programa Mais Médicos, em novembro de 2018

Publicado em 25 de Março de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 19:21
Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik
Médicos cubanos vão ajudar no combate ao coronavírus no ES Crédito: Freepik
Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, convocou médicos cubanos para reforçar as ações de combate ao coronavírus no município. Esses profissionais permaneceram no Brasil após o fim do programa Mais Médicos, em novembro de 2018.
Os médicos cubanos foram convocados por um decreto assinado pelo prefeito Daniel Santana. De acordo com a prefeitura, oito médicos se apresentaram rapidamente após a publicação do documento. Eles estão habilitados a atuar em ações para enfrentar o avanço da pandemia, além de outras demandas da saúde do município.

Veja Também

Governo do ES libera médicos de curso para reforçar combate ao coronavírus

"À medida que a cidade  for precisando, vamos convocando esses profissionais que serão fundamentais nas nossas estratégias  de saúde.  Eles deram uma resposta rápida depois da convocação. Os oito já estão cadastrados", explicou o secretário municipal de saúde, Henrique Follador.
A prefeitura informou ainda que a convocação vai até que pandemia de coronavírus seja controlada no Brasil.

NOVAS UTI'S COM RESPIRADOR

s unidades contam com respirador completo e outros equipamentos
Unidades contam com respirador completo e outros equipamentos Crédito: Prefeitura de São Mateus
Além da covocação dos cubanos, a prefeitura de São Mateus tomou outras medidas para atender a população nesse período. A prefeitura contratou cinco Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) Móveis para atendimento de urgência e emergência. Elas ficarão distribuídas na cidade para atendimento aos casos que necessitem de remoções rápidas até uma unidade hospitalar. As unidades contam com respirador completo e outros equipamentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados