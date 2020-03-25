Médicos cubanos vão ajudar no combate ao coronavírus no ES Crédito: Freepik

Prefeitura de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, convocou médicos cubanos para reforçar as ações de combate ao coronavírus no município. Esses profissionais permaneceram no Brasil após o fim do programa Mais Médicos, em novembro de 2018.

Os médicos cubanos foram convocados por um decreto assinado pelo prefeito Daniel Santana . De acordo com a prefeitura, oito médicos se apresentaram rapidamente após a publicação do documento. Eles estão habilitados a atuar em ações para enfrentar o avanço da pandemia, além de outras demandas da saúde do município.

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"À medida que a cidade for precisando, vamos convocando esses profissionais que serão fundamentais nas nossas estratégias de saúde. Eles deram uma resposta rápida depois da convocação. Os oito já estão cadastrados", explicou o secretário municipal de saúde, Henrique Follador.

A prefeitura informou ainda que a convocação vai até que pandemia de coronavírus seja controlada no Brasil.

NOVAS UTI'S COM RESPIRADOR

Unidades contam com respirador completo e outros equipamentos Crédito: Prefeitura de São Mateus