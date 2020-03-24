Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Coronavírus no ES: São Mateus decreta toque de recolher

A medida restringe, com algumas exceções, a circulação de pessoas nas ruas a partir das 21 horas

Publicado em 24 de Março de 2020 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 18:33
Prefeitura de São Mateus
Prefeitura de São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva
prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, adotou, nesta segunda-feira (23), mais uma medida para enfrentar a pandemia de coronavírus. Um decreto, assinado pelo prefeito Daniel Santana, impõe um toque de recolher na ruas da cidade. A medida restringe, com algumas exceções, a circulação de todas as pessoas nas ruas durante o período noturno.
Segundo texto da medida, fica instituído o toque de recolher às 21 horas, devendo os cidadãos se recolher às suas residências, salvo comprovado justo motivo, como plantão noturno de trabalho ou situação de urgência e emergência. Segundo a prefeitura, a medida vale até as 5 horas do dia seguinte. 

Arquivos & Anexos

São Mateus decreta toque de recolher (Decreto N° 11.363/2020)

Tamanho do arquivo: 3mb
Baixar
Também consta no decreto a proibição da prática de caminhadas, exercícios ou esporte ao ar livre nos espaços públicos durante o período de emergência.
De acordo com a prefeitura, o não cumprimento do decreto poderá sujeitar os infratores às sanções penais previstas no Código Penal. A fiscalização das ruas do município, para verificar o cumprimento do decreto, será feita pela Guarda Municipal, com o apoio da Polícia Militar quando necessário.

Veja Também

Prefeitura no ES tira bancos de avenida para manter idosos em casa

Vila Velha começa a usar cloro para combater o coronavírus na cidade

Empresas aéreas devem manter apenas um voo diário para Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados