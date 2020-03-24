Coronavírus no ES: São Mateus decreta toque de recolher

Prefeitura de São Mateus Crédito: Carlos Alberto Silva

prefeitura de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, adotou, nesta segunda-feira (23), mais uma medida para enfrentar a pandemia de coronavírus . Um decreto, assinado pelo prefeito Daniel Santana, impõe um toque de recolher na ruas da cidade. A medida restringe, com algumas exceções, a circulação de todas as pessoas nas ruas durante o período noturno.

Segundo texto da medida, fica instituído o toque de recolher às 21 horas, devendo os cidadãos se recolher às suas residências, salvo comprovado justo motivo, como plantão noturno de trabalho ou situação de urgência e emergência. Segundo a prefeitura, a medida vale até as 5 horas do dia seguinte.

Arquivos & Anexos São Mateus decreta toque de recolher (Decreto N° 11.363/2020) Tamanho do arquivo: 3mb Baixar

Também consta no decreto a proibição da prática de caminhadas, exercícios ou esporte ao ar livre nos espaços públicos durante o período de emergência.