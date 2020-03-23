Prefeitura no ES tira bancos de avenida para manter idosos em casa

Bancos são retirados de avenida para evitar aglomeração de idosos em Marilândia Crédito: Leitor

Nos últimos dias, várias medidas estão sendo tomadas, em cidades de todo o mundo, para evitar a propagação do novo coronavírus . Mas uma dessas alternativas está chamando a atenção. Nesta segunda-feira (23), a Prefeitura de Marilândia , no Noroeste do Espírito Santo, retirou 50 bancos de concreto da principal avenida no município. Segundo a prefeitura, a decisão é para evitar que os idosos saiam de casa, já que muitos deles passavam horas aglomerados nos bancos da região.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Marilândia tira bancos de avenida para manter idosos em casa

De acordo com a Prefeitura de Marilândia, os idosos representam uma parte considerável da população local. Mesmo com a determinação dos órgãos de saúde, para que as pessoas permaneçam em casa, principalmente os grupos de risco, muitos idosos estavam ignorando a medida e ficavam nos bancos de concreto da avenida Dom Bosco no Centro da cidade. Diante disso, a Prefeitura optou por fazer a retirada dos bancos.

Além disso, algumas praças foram interditadas, já que não era possível fazer a retirada de todos os bancos.

As praças estão interditadas, já que alguns bancos são muito pesados e inviáveis de serem retirados. Outros espaços de lazer estão lacrados com cadeados, explicou o secretário de saúde de Marilândia, Beto Partelli.

O secretário contou ainda que espera que, depois da medida, os idosos entendam a importância de ficar em casa nesse período. Mas disse que pouco depois dos bancos serem retirados, uma pessoa colocou uma cadeira de madeira no lugar. A cadeira foi retirada rapidamente.

Cadeira é colocada no local onde bancos foram retirados Crédito: Leitor

De acordo com último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Marilândia não registou nenhum paciente infectado pelo novo coronavírus. A cidade apresenta três casos suspeitos da doença.

OUTRAS MEDIDAS

Além de retirar os bancos, a Prefeitura de Marilândia está tomado outras medidas. Uma delas é a fiscalização nos limites do município. A Secretaria de Saúde está realizando na entrada da cidade uma barreira sanitária em todos os veículos que chegam ao local. O objetivo é saber se os ocupantes possuem algum sintoma de gripe, tosse ou outro que possa caracterizar o coronavírus.