A Polícia Civil emitiu um comunicado alertando a população sobre um falso aplicativo denominado Covid-19Tracker. Segundo o alerta, feito no perfil da 15ª Delegacia Regional de Colatina em uma rede social, se trata de um aplicativo que criptografa e bloqueia celulares, tablets, computadores e outros dispositivos onde for instalado, e exige recompensa para liberar novamente o dispositivo, fazendo sequestro de dados.
Polícia Civil do ES alerta para golpe de falso aplicativo da Covid-19
O comunicado, divulgado neste domingo (22), lembra que o link para download desse aplicativo falso está sendo enviado por e-mail e por meio do WhatsApp. Depois de instalado, o aplicativo exige o pagamento para liberação do aparelho infectado. Também alertamos contra a fraude telefônica, pois alguns criminosos estão ligando para as pessoas, se passando por funcionários de clínicas ou hospitais e solicitando pagamentos para tratamento médico, alegando que um parente da vítima está com o vírus, destaca o comunicado.
A Polícia Civil reforça que a população deve priorizar as fontes oficiais de informação como os canais de comunicação do Governo do Espírito Santo. A PC não informou se já registrou vítimas desse tipo de golpe.