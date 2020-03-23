Polícia Civil do ES alerta para golpe de falso aplicativo da Covid-19

O comunicado, divulgado neste domingo (22), lembra que o link para download desse aplicativo falso está sendo enviado por e-mail e por meio do WhatsApp. Depois de instalado, o aplicativo exige o pagamento para liberação do aparelho infectado. Também alertamos contra a fraude telefônica, pois alguns criminosos estão ligando para as pessoas, se passando por funcionários de clínicas ou hospitais e solicitando pagamentos para tratamento médico, alegando que um parente da vítima está com o vírus, destaca o comunicado.