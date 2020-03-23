Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sequestro de dados

Polícia Civil do ES alerta para golpe de falso aplicativo da Covid-19

O comunicado foi feito em um perfil da 15ª Delegacia Regional de Colatina, Noroeste do Espírito Santo, em uma rede social. Aplicativo, segundo a polícia, criptografa e bloqueia celulares, tablets, computadores e outros dispositivos onde for instalado

Publicado em 23 de Março de 2020 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 13:10
Viatura da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Civil emitiu um comunicado alertando a população sobre um falso aplicativo denominado Covid-19Tracker. Segundo o alerta, feito no perfil da 15ª Delegacia Regional de Colatina em uma rede social, se trata de um aplicativo que criptografa e bloqueia celulares, tablets, computadores e outros dispositivos onde for instalado, e exige recompensa para liberar novamente o dispositivo, fazendo sequestro de dados.
Polícia Civil do ES alerta para golpe de falso aplicativo da Covid-19
23/03/20 - Polícia Civil alerta para golpe envolvendo aplicativo falso do covid-19 Crédito: Rede Social/Reprodução
O comunicado, divulgado neste domingo (22), lembra que o link para download desse aplicativo falso está sendo enviado por e-mail e por meio do WhatsApp. Depois de instalado, o aplicativo exige o pagamento para liberação do aparelho infectado. Também alertamos contra a fraude telefônica, pois alguns criminosos estão ligando para as pessoas, se passando por funcionários de clínicas ou hospitais e solicitando pagamentos para tratamento médico, alegando que um parente da vítima está com o vírus, destaca o comunicado.

Veja Também

Caminhão carregado de estofados pega fogo em Colatina

Forças policiais orientam população nas ruas sobre coronavírus em Linhares

A Polícia Civil reforça que a população deve priorizar as fontes oficiais de informação como os canais de comunicação do Governo do Espírito Santo. A PC não informou se já registrou vítimas desse tipo de golpe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados