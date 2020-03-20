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Destruição

Caminhão carregado de estofados pega fogo em Colatina

O motorista do veículo veio de Minas Gerais para fazer entregas no Estado. Ele acredita que  problemas na parte elétrica podem ter causado o incêndio

Publicado em 20 de Março de 2020 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 16:35
Um caminhão carregado com estofados pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (20), no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O veículo e a carga ficaram completamente destruídos. Ninguém ficou ferido no incêndio.
O motorista do veículo, João Batistas Evangelista, 39 anos, estava sozinho no caminhão, ele veio de Minas Gerais para fazer entregas de estofados no Espírito Santo.  O condutor contou que, depois de fazer uma das entregas, foi alertado por alguém que o baú do caminhão estava começando a pegar fogo.
Caminhão carregado de estofados é destruído pelo fogo em Colatina Crédito: Leitor
Assustado com as chamas, o motorista saiu imediatamente do veículo mas não conseguir conter o incêndio, que se alastrou pelo caminhão.
As chamas ficaram próximas às casas e lojas da região. Temendo que os imóveis fossem atingidos, os próprios moradores e comerciantes iniciaram o combate ao fogo, até a chegada do Corpo de Bombeiros, que controlou o incêndio.

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O motorista do caminhão, acredita que a causa do incêndio possa ter sido uma problema na parte elétrica. O trânsito foi interrompido na rua.

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