Caminhão carregado de estofados pega fogo em Colatina

Um caminhão carregado com estofados pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (20), no Centro de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. O veículo e a carga ficaram completamente destruídos. Ninguém ficou ferido no incêndio.

O motorista do veículo, João Batistas Evangelista, 39 anos, estava sozinho no caminhão, ele veio de Minas Gerais para fazer entregas de estofados no Espírito Santo. O condutor contou que, depois de fazer uma das entregas, foi alertado por alguém que o baú do caminhão estava começando a pegar fogo.

Caminhão carregado de estofados é destruído pelo fogo em Colatina Crédito: Leitor

Assustado com as chamas, o motorista saiu imediatamente do veículo mas não conseguir conter o incêndio, que se alastrou pelo caminhão.

As chamas ficaram próximas às casas e lojas da região. Temendo que os imóveis fossem atingidos, os próprios moradores e comerciantes iniciaram o combate ao fogo, até a chegada do Corpo de Bombeiros, que controlou o incêndio.