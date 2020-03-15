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Destruição

Criminosos colocam fogo em ônibus em bairro de Vila Velha

Não há registro de vítimas e bombeiros trabalham para apagar o incêndio provocado na tarde deste domingo (15), no bairro Morada da Barra

Publicado em 15 de Março de 2020 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 18:38
Criminosos ainda não identificados atearam fogo em um ônibus durante a tarde deste domingo (15), no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. O Corpo de Bombeiros foi até o local para combater as chamas; enquanto policiais militares tentam localizar os responsáveis. Até o momento, não há registro de vítimas ou detidos.
Poucas horas antes do incêndio, um homicídio foi registrado na mesma região e segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). No entanto, a Polícia Civil não confirma se há relação entre os dois fatos e pede a colaboração das pessoas por meio do Disque-Denúncia (181).

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