Criminosos colocam fogo em ônibus em bairro de Vila Velha

Criminosos ainda não identificados atearam fogo em um ônibus durante a tarde deste domingo (15), no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. O Corpo de Bombeiros foi até o local para combater as chamas; enquanto policiais militares tentam localizar os responsáveis. Até o momento, não há registro de vítimas ou detidos.
Poucas horas antes do incêndio, um homicídio foi registrado na mesma região e segue sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). No entanto, a Polícia Civil não confirma se há relação entre os dois fatos e pede a colaboração das pessoas por meio do Disque-Denúncia (181).