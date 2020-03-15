Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Em menos de 24 horas, o município de Cariacica , na região da Grande Vitória , no Espírito Santo , registrou pelo menos cinco crimes contra a vida. Três pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas em diferentes bairros do município. De acordo com informações do Boletim Unificado (BU), a primeira vítima foi encontrada morta na manhã do último sábado (14).

Your browser does not support the audio element. Violência em Cariacica: três assassinatos registrados em menos de 24h

Por volta das 06h15 do sábado, em Roda D´Água, zona rural do município, um homem foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas do carro, um Fiat Uno cor prata. Perto do veículo a polícia encontrou cápsulas de uma pistola 380mm.

Já por volta das 14h, um jovem de 23 anos baleado deu entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage. Ele informou à polícia que estava no ponto final do bairro Santana, também Cariacica, conhecido como "Alagoinha", jogando dominó com amigos, quando duas pessoas em uma moto prata dispararam em sua direção. Um dos tiros transpassou a parte superior da perna esquerda da vítima, que não corre risco de vida.

DOIS CRIMES NO MESMO BAIRRO

Às 17h45, no bairro Presidente Médici, um homem foi alvejado por tiros na rua e correu para a residência de um morador que fica em um beco próximo ao local dos disparos. A vítima sofreu quatro perfurações sendo: pescoço, costas, perna direita e glúteo. O crime aconteceu perto da torre de telefonia do bairro.

A polícia isolou o local para evitar que os populares prejudicassem o andamento legal da ocorrência, porém, com o passar do tempo, mais pessoas foram se aglomerando no entorno das viaturas e começaram cometer vandalismo contra elas. Para deter os moradores, a polícia usou spray de pimenta e outros meios não letais. Viaturas da PM, da Força Nacional e da polícia montada também estiveram no local para conter a situação.

Algumas horas depois, por volta das 19h40, no mesmo bairro, um homem de 29 anos foi encontrado morto com o rosto esmagado. Ele também foi baleado no pé esquerdo e nas costas.

TROCA DE TIROS

Por volta das 2h da madrugada deste domingo (15), a polícia recebeu a informação de que estava tendo disparos de arma de fogo no ponto final do referido bairro Vila Merlo, em Cariacica. Quando chegou ao local, visualizou uma grande movimentação, um carro fugindo da área, quatro homens empunhando armas, que ao perceberem a chegada da guarnição começaram a atirar em direção aos militares.

Os policiais saíram da viatura e trocaram tiros com os suspeitos por cerca de um minuto. Quando o reforço chegou, fizeram buscas nos arredores, porém, ninguém foi encontrado.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Civil informou que o plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou três homicídios em Cariacica, entre meio-dia de 14/03 e 07h da manhã de 15/03, sendo dois no bairro Presidente Médici e um no bairro Porto Novo.

"Os casos seguirão sob investigação da DHPP de Cariacica e, até o momento, não há detidos. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico", disse em nota.