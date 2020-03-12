Golpe do carro financiado está fazendo vítimas no ES

Você já imaginou ser cobrado pelo financiamento de um veículo que nunca comprou? O golpe do carro financiado é assim: o automóvel é adquirido por criminosos com documentos roubados ou extraviados de uma outra pessoa, algum tempo depois a vítima começa a ser cobrada por um bem que nem sabe onde está.
Essa prática está fazendo vítimas no Norte e Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, os fraudadores estão comprando os veículos em Linhares e Colatina. Na última semana, três carros nessa situação foram recuperados na região.
O chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, explicou que os criminosos conseguem documentos roubados ou extraviados das vítimas. Com esses documentos, os golpistas fazem a compra nas concessionárias e conseguem através de financeiras concretizar a negociação, isso tudo de uma maneira até facilitada, explicou.
O delegado contou ainda que dois grupos criminosos estão comprando os automóveis em Linhares e Colatina. Na última semana, após trabalho de investigação da polícia, três carros comprados através do golpe foram recuperados em Linhares e Sooretama. Alguns golpistas também foram localizados.
Nós identificamos alguns golpistas que confessaram a autoria dos crimes. Eles não foram presos, pois não estavam em flagrância, explicou o delegado confirmando que os casos foram encaminhados para a Justiça.
Fabrício Lucindo explicou que a polícia ainda procura outros sete carros que foram financiados e deixaram vítimas lesadas.
O delegado finalizou orientando as agências de veículos a terem mais cuidado na verificação da documentação do comprador e na confirmação dos dados cadastrais. Além disso, as vítimas que receberem alguma cobrança indevida devem procuram a polícia para registrar ocorrência.