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Linhares e Colatina

Golpe do carro financiado está fazendo vítimas no ES

Os criminosos compram o veículo com documentos roubados ou extraviados de outras pessoas. Segundo a polícia, dois grupos estão agindo assim nas regiões Norte e Noroeste

Publicado em 12 de Março de 2020 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 16:57
Polícia Civil de Linhares já recuperou três veículos nessa situação Crédito: Leonardo Goliver
Você já imaginou ser cobrado pelo financiamento de um veículo que nunca comprou? O golpe do carro financiado é assim: o automóvel é adquirido por criminosos com documentos roubados ou extraviados de uma outra pessoa, algum tempo depois a vítima começa a ser cobrada por um bem que nem sabe onde está.
Essa prática está fazendo vítimas no Norte e Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, os fraudadores estão comprando os veículos em Linhares e Colatina. Na última semana, três carros nessa situação foram recuperados na região. 
O chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, explicou que os criminosos conseguem documentos roubados ou extraviados das vítimas. Com esses documentos, os golpistas fazem a compra nas concessionárias e conseguem através de financeiras concretizar a negociação, isso tudo de uma maneira até facilitada, explicou.

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O delegado contou ainda que dois grupos criminosos estão comprando os automóveis em Linhares e Colatina. Na última semana, após trabalho de investigação da polícia, três carros comprados através do golpe foram recuperados em Linhares e Sooretama. Alguns golpistas também foram localizados.
Nós identificamos alguns golpistas que confessaram a autoria dos crimes. Eles não foram presos, pois não estavam em flagrância, explicou o delegado confirmando que os casos foram encaminhados para a Justiça.
Fabrício Lucindo explicou que a polícia ainda procura outros sete carros que foram financiados e deixaram vítimas lesadas.
O delegado finalizou orientando as agências de veículos a terem mais cuidado na verificação da documentação do comprador e na confirmação dos dados cadastrais. Além disso, as vítimas que receberem alguma cobrança indevida devem procuram a polícia para registrar ocorrência.

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