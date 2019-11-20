Caso será investigado pela Delegacia Regional de Conceição da Barra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Grupo que aplicava golpes para curtir a praia é preso no Norte do ES

Um grupo de estelionatários foi preso pela polícia no início da noite desta terça-feira (20) após praticar golpes no comércio de Conceição da Barra , no Norte do Estado. Os detidos, dois homens e uma mulher, são suspeitos de praticar o mesmo tipo de crime em todo Brasil.

Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas, de 46 anos, dono de uma loja de material de construção no distrito de Braço do Rio, entrou em contato por volta das 18h informando que havia caído em um golpe e os suspeitos tinham fugido em um veículo Ford KA, de cor preta. O mesmo grupo, de acordo com ele, tinha usado esta estratégia em um supermercado da localidade e, em seguida, tentaram fugir pela BR 101.

Militares realizaram buscas e conseguiram abordar o veículo dos suspeitos no Distrito de Cobraice, também em Conceição da Barra. O grupo foi identificado como José Nelson de Oliveira, 22 anos, Manoel Chagas da Silva - 65 e Edivania Gomes Siqueira, 26.

José Nelson explicou aos policiais como funcionava o golpe: Ele disse que tentava confundir as vítimas ao simular uma compra no comércio e, na hora de receber o troco, ficava trocando de cédulas até conseguir receber mais do que havia passado para a vítima.

José revelou aos policiais que ele e os comparsas utilizavam o valor adquirido na ação criminosa para gastar nas praias capixabas e que o trio já vinha aplicando o mesmo golpe desde o município de Piúma, no Sul do Espírito Santo, e teria como próximo destino Porto Seguro, no Sul da Bahia.

O suspeito revelou à polícia que os golpes eram tão rentáveis que eles realizavam depósitos que bancava o aluguel de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais do veículo utilizado por eles.