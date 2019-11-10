Jovem é morto a tiros em rua de Conceição da Barra

Após ouvir os disparos, vários moradores foram ao local e encontraram o homem caído no chão. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com a Polícia Militar, buscas foram realizadas no bairro, no entanto, nenhum suspeito de envolvimento no crime foi preso até o momento. Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que a perícia foi acionada e equipes ainda estão em diligências na região. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.