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Violência

Jovem é morto a tiros em rua de Conceição da Barra

O crime aconteceu na tarde deste domingo (10), no bairro Floresta. Nenhum suspeito foi preso até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2019 às 18:28

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 18:28

Delegacia Regional de Conceição da Barra, onde o crime será investigado Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um jovem foi morto a tiros no bairro Floresta, na cidade de Conceição da Barra, na região Norte do Estado. O crime aconteceu na Rua 24, por volta das 15h deste domingo (10). A vítima, que não teve a idade divulgada, foi identificada pela polícia como Pierry dos Santos Silva.

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Após ouvir os disparos, vários moradores foram ao local e encontraram o homem caído no chão. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
De acordo com a Polícia Militar, buscas foram realizadas no bairro, no entanto, nenhum suspeito de envolvimento no crime foi preso até o momento. Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que a perícia foi acionada e equipes ainda estão em diligências na região. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.

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