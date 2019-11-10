Carro em alta velocidade invade calçada, mata um e fere dois em Colatina

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na rodovia ES 080, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Estado. As três vítimas foram socorridas com vida, mas uma delas acabou falecendo ao dar entrada no hospital.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 17h40 deste sábado (9). O veículo em alta velocidade atingiu as vítimas, que estavam na calçada, arremessando-as na direção de uma ribanceira.
Atropelamento em Colatina
Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Estadual Silvio Avidos. O motorista assumiu ser o condutor do veículo e se recusou fazer o teste do bafômetro. Após constatação visual feita pelos policiais, o condutor, que apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi detido e levado para a Delegacia Regional de Colatina.